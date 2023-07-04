病患幽會時心臟衰竭亡 護理師外遇怕曝光未即時求救遭革職

英國一名護理師雖然已婚，卻在私底下與病患有染，沒想到日前兩人在車上幽會時病患突然心臟衰竭，護理師並未及時叫救護車導致病患死亡，而該名護理師也遭到解僱。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，已婚護理師潘妮洛普（Penelope Williams）自從2019年10月開始便在卡德瓦拉卓大學健康委員會（Betsi Cadwaladr University Health Board）擔任血液透析護理師。

潘妮洛普雖然已婚，卻與一名定期洗腎的患者有染，兩人從2021年1月開始交往，維持關係長達一年。事件發生時兩人在醫院的停車場幽會。據報當時兩人在車上準備發生關係，病患脫下褲子時突然心臟衰竭，但因為潘妮洛普擔心醜聞曝光，所以沒有及時報案叫救護車，而是打電話拜託同事到現場進行CPR急救。

該同事抵達現場時病患已經失去意識，同事趕緊打電話報警並叫救護車，整起事件才曝了光，不過病患仍不治過世。警方調查時潘妮洛普一開始還不願透露事實，宣稱事發當下是病患用臉書傳訊息告訴她自己身體不適，所以潘妮洛普才會到現場查看病患的情況。

警方進一步調查後潘妮洛普才坦承兩人有染，院方也在2022年5月進行紀律聽證會。院方認為潘妮洛普在病患不適當下並未及時求救，導致病患面臨健康風險，且與病患發生關係嚴重影響醫護道德原則，因此將潘妮洛普解僱。