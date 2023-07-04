網路成癮如何排毒？繪畫、出遊成選擇

繪畫成為民眾的新嗜好，專注於畫布，可遠離網路空間！隨著科技興起，不少民眾出現網路成癮的狀況，不滑手機就渾身不自在。對此，愈來愈多人開始重視「數位排毒」（Digital Detox）的概念，透過繪畫、出遊等方式，暫時遠離網路世界的引誘與紛擾。

遠離手機助睡眠

《福斯新聞》報導，「數位排毒」（Digital Detox）一詞在谷歌上已有6600萬個搜尋結果，逐漸受到重視。但在這個手機傍身的時代，要做到遠離網路相當困難，尤其現在溝通都靠著社交平台、電子郵件等方式，民眾一放下手機就容易陷入焦慮。

根據數據，歐洲成年人平均每天花在手機螢幕的時間約為六個小時。但2022年曾有研究要求參與者遠離手機一個禮拜，結果顯示，受試者的幸福感與睡眠品質都得到「顯著的改善」，並注意力也有提升。

芬蘭的無手機觀光區

專家建議，雖然民眾無法放棄手機，但只要檢測手機的使用時機與紀錄，就能規劃減少不必要的手機時間。他指出，手機的「勿擾模式」能夠進行設定，並接受到特定聯絡人的訊息，如此就不會錯過重要的通知。

除了減少使用手機的時間，出門旅遊也是數位排毒的方式之一。《EuroNews》報導，芬蘭就結合觀光旅遊與數位排毒的趨勢，將該國的某小島規劃為「無電話旅遊區」，在觀光客進入前就會被要求關上手機。

繪畫也有助益

《BBC》報導，在疫情期間，不少人因為防疫封鎖措施，大幅減少社交活動，進而出現憂鬱或網路成癮等狀況。然而，繪畫成為許多人排解身心的方式，拿起畫筆後，就專注於畫布上，暫時遠離網路世界，得到喘息。

倫敦的皇家繪畫學院校長貝辛表示，繪畫是人類從出生開始就能掌握的表達方式，「在你可以講話、閱讀或寫字之前，你就懂得如何繪畫」。她指出，有時候人體素描也能提供人與人的交流，適當與人接觸也有助於學生的心理健康。

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