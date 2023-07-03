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缺水威脅經濟發展 中、印受創嚴重

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
缺水問題恐將成為全球經濟威脅。(Photo by FOX on Pexels under C.C License)
缺水問題恐將成為全球經濟威脅。(Photo by FOX on Pexels under C.C License)

【台灣醒報記者陳奕劭綜合報導】

缺水問題恐將成為全球經濟威脅！研究人員指出，中國、印度等亞洲大型經濟體受缺水影響最嚴重。從個別行業來看，台灣倚重的半導體業受缺水影響最深。

中國、印度為缺水所苦

根據《CNBC》報導，預計到2030年，全球淡水需求將超出供給40~50%。印度智庫「能源、環境與水理事會」執行長阿魯納巴，戈許 (Arunabha Ghosh) 表示，亞洲是工業中心，都市化速度快，因此需要大量用水，不僅是傳統的鋼鐵業，半導體業與能源轉型等新興工業皆需大量用水，這些產業卻是亞洲經濟成長的火車頭。

戈許警告，缺水絕不能被視為行業問題，而是超越全球經濟問題。他提醒亞洲地區必須明白，這是區域共同利益，必須防止缺水帶來經濟衝擊，才符合自身利益。

世界銀行指出，印度擁有全球18%人口，卻只剩4%水資源能使用，因此成為全世界用水最緊張的國家。此外，印度依賴季風調節缺水問題，但是隨著氣候變遷導致該國遭遇更多乾旱、洪水，導致缺水環境加劇。

洛伊國際政策研究所也指出，中國有80%~90%地下水不適合飲用、一半含水層受到汙染，無法使用於農業、工業、其百分之50的河水也不適合用於農業。

半導體行業受缺水影響最深

全世界最大的半導體在台灣，受到旱災影響，台灣近年時常缺水。由於半導體業必須大量用水，若水資源出現短缺，恐面臨斷鏈危機。奧雅納企業新加坡水資源業務負責人王姍珊(Shanshan Wang)表示，半導體業是不幸和脆弱的，乾旱與洪水在台灣都是常見的問題。

根據《Nikkei Asia》報導，晶片製造是台灣重要行業，不僅需要大量的水，考量半導體製造先進技術所需，對水品質要求非常高。為了解決台灣嚴重缺水問題，台積電特地製造再生水廠，以便將廢水重新處理後運用。

根據台積電永續報告書指出，2021年台積電每天使用156,000 公噸水資源，該公司在2019年回收133,000 公噸的水，其中卻只有部分乾淨水足以重複使用於製造晶片。

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半導體 印度

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