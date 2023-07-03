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扯！三階面試錄取即戰力新人 摸走公務電腦就不告而別

聯合新聞網／ 綜合報導
一位通過重重面試才錄取的新人，竟然拿了公務電腦後就立刻消失。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位通過重重面試才錄取的新人，竟然拿了公務電腦後就立刻消失。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些公司為了增進做事效率，常會發配員工公務用電腦。然而員工若是私自侵佔公務電腦，把電腦當成自己的所有物，自然不會被接受。近來有家日本公司，就遇到了如此荒誕的事蹟。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，從事IT業日本twitter網友yauyuism表示最近公司剛錄取一位新人，結果對方在拿到公務電腦後，馬上消失的無影無蹤。不只電話打不通，求職app「wantedly」的訊息也移除了。所幸因為還有電話和住址等資訊，因此還能選擇報警處理。

Yauyuism指出，這位新人經過公司三次面試，且過去曾在業界某間評價不錯的企業工作過，因此公司認為他是即戰力，對他有著相當高的期待。然而卻沒想到，對方竟是位私自盜走電腦消失的人，讓他感到晴天霹靂，瞬間內心99％情緒都被憤怒所佔據。

其他網友也紛紛表示「太扯了吧」、「現在這個時代的人都這麼大膽喔」、「當今社會居然有這種怪人，真的是大開眼界」、「個人情報都被掌握了還這麼做」、「為了幾萬塊就賭上人生」、「我做土木相關的公司，以前也聽說有新人入住宿舍後，就把電視等家電帶走逃跑了」。

日本 新人

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