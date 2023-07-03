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見廣末涼子出軌有感 78歲嬤投稿自曝外遇經歷「天國與地獄間」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女星廣末涼子的外遇事件，引發其他不倫經驗者分享親身事蹟。圖／摘自推特
日本女星廣末涼子的外遇事件，引發其他不倫經驗者分享親身事蹟。圖／摘自推特

日本女星廣末涼子，日前傳出和米其林名廚鳥羽周作發生不倫關係，一時之間成為焦點。而在事件爆發後，也引發許多對於「不倫」行為的討論，甚至還有人因此回憶起自己當年的不倫事件，成為另類話題。

根據日本媒體「日刊現代DIGITAL」報導，一位現年78歲的日本女性，在看到廣末外遇的消息後，近來投稿文章至「週刊文春」7月6日號。在文章中，女性表示自己在30多歲時，也曾有過外遇經驗，並且捨棄一切沉迷其中，造成許多人的困擾。

如今成為高齡者的她，目前靠著家人的經濟協助下過活，她希望藉著長壽，來作為報恩家人的手段。最後她指出，廣末身為女人，還有30多年才會到達她的年齡。雖然她想持續關注，但到了那個時候，她大概已經和共度一生的人，在天堂和地獄之間談話了。

這句「天堂和地獄之間」引起起了網友們的討論，紛紛表示「78歲奶奶讀了廣末外遇文章後的感想令人深思。那句『天堂和地獄之間』簡直細思極恐，她該不會現在還在過著贖罪的生活吧」、「業障深的年長者開金口了」。讓人不禁好奇廣末在數十年後，又會如何回顧這起騷動。

日本 外遇

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