植物對人類有益 綠色空間增壽2.5年
未來人類想要更長壽，多接觸綠色植物也是好方法！期刊《科學進展》研究指出，長期接觸更多綠色植物，能減緩生理年齡衰老速度，有望使人們的平均壽命增加2.5年。
住大自然變長壽
根據《The Washington Post》報導，除了飲食、運動、睡眠外，接觸綠色空間更能有效減緩居民衰老速度，使人們變得更長壽。西北大學醫學華裔教授侯麗芳(Lifang Hou)分析，從血液偵測發現，靠近綠色空間可使生理產生變化。
科羅拉多州立大學教授魯埃達表示，他知道綠色空間有望降低過早死亡率，這項研究顯示居住綠色空間有助於基因表現。環境流行病學家彼得，詹姆斯補充，這項研究證明居住綠色環境能深入皮膚，並導致這些衰老生物標記產生變化。
但詹姆斯也說，目前不清楚大自然中足以影響人體健康的活性成分是什麼。另外相比其他人種可增加2.5年壽命，黑人接觸綠色空間卻僅增加1年，無法解釋為何不同種族接觸綠色空間，卻有不同情況。
綠色空間好處多
根據《Medical News》報導，綠色空間可緩解城市居民的精神壓力。《環境研究雜誌》研究也指出，更多接觸綠色空間有助於緩解抑鬱症與焦慮症患者的相關症狀。
報導指出，綠色空間不僅減輕氧化壓力、空氣汙染、噪音汙染。另外綠色空間也鼓勵社交與體育活動，使人們緩解壓力，更能降低肥胖風險，人們因此獲得更大的幸福感，情緒不再低落。
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