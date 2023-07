沒那麼簡單？兒童數學題問「何時最接近午夜」 一票網友被考倒

一則關於時間的兒童數學題最近在網上大受關注,大人們對不止一個答案的選擇「左右為難」,相關貼文迄今的瀏覽量也已超過140萬次。

發布這個推文、來自牙買加的推特用戶@yawdmontweet說,這個問題讓他「傷透腦筋」。

這個問題是「哪個時間最接近午夜?(What is the closest time to midnight)」,接著下方提供四個選項,分別為A. 11:55am、B. 12:06am、C. 11:50am、D.12.03am。

貼文未寫明問題源自何處,但一般猜測,是在測試小學生是否看得懂時間,以及對早上、中午、下午與午夜的概念。

貼文自上個月22日發布後,至今已累計超過140萬次的瀏覽量。眾多網友也紛紛表達自己意見,當中多數人認為答案是D,因為和午夜12am只相差三分鐘。

使用英語的網友認為答案為A

不過,也有不少人反駁說,按時間「只往前不能倒轉」的定律,凌晨12點零3分雖然和午夜「時間差最短」,卻不能算「最接近午夜」。

使用英語的網友認為,問題中的「to」有「向前」的意思,例如以正式英語表達晚間11點55分,會說「five minutes to midnight」。

按這個邏輯出發,答案應該是A;因為上午11點55分和午夜只差12個小時又5分鐘,而凌晨12點零3分則差了23個小時又57分。

ChatGPT的答案是D

然而,又有人反駁說,問題問的是「最接近」,而不是「時間順序」。

還有網友表示,自己問了人工智慧聊天機器人程式ChatGPT,得到的答案是D。

Jah know start diss a hurt mi head pic.twitter.com/ptYFtS9DSx — Minister of Foolishness 🇯🇲 🇬🇧🇺🇸 (@yawdmontweet) 2023年6月21日

文章授權轉載自「8視界新聞網」