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沒那麼簡單？兒童數學題問「何時最接近午夜」 一票網友被考倒

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一道兒童數學題讓網友們傷透腦筋。圖／取自Twitter@yawdmontweet
一道兒童數學題讓網友們傷透腦筋。圖／取自Twitter@yawdmontweet

一則關於時間的兒童數學題最近在網上大受關注，大人們對不止一個答案的選擇「左右為難」，相關貼文迄今的瀏覽量也已超過140萬次。

發布這個推文、來自牙買加的推特用戶@yawdmontweet說，這個問題讓他「傷透腦筋」。

這個問題是「哪個時間最接近午夜？（What is the closest time to midnight）」，接著下方提供四個選項，分別為A. 11:55am、B. 12:06am、C. 11:50am、D.12.03am。

貼文未寫明問題源自何處，但一般猜測，是在測試小學生是否看得懂時間，以及對早上、中午、下午與午夜的概念。

貼文自上個月22日發布後，至今已累計超過140萬次的瀏覽量。眾多網友也紛紛表達自己意見，當中多數人認為答案是D，因為和午夜12am只相差三分鐘。

使用英語的網友認為答案為A

不過，也有不少人反駁說，按時間「只往前不能倒轉」的定律，凌晨12點零3分雖然和午夜「時間差最短」，卻不能算「最接近午夜」。

使用英語的網友認為，問題中的「to」有「向前」的意思，例如以正式英語表達晚間11點55分，會說「five minutes to midnight」。

按這個邏輯出發，答案應該是A；因為上午11點55分和午夜只差12個小時又5分鐘，而凌晨12點零3分則差了23個小時又57分。

ChatGPT的答案是D

然而，又有人反駁說，問題問的是「最接近」，而不是「時間順序」。

還有網友表示，自己問了人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，得到的答案是D。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

小學生 Twitter 推特

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