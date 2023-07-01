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兒子結婚當晚老夫妻卻在鬧離婚 他一聽理由簡直要暈

聯合新聞網／ 綜合報導
一對老夫妻在洗碗習慣上長期不合，後來竟在兒子婚禮後鬧離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一對老夫妻在洗碗習慣上長期不合，後來竟在兒子婚禮後鬧離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結了婚之後，夫妻之間該如何相處，將會影響婚姻過程是否美滿。有時一些生活上的細節，看似只是小事，卻也可能發展成為感情破裂的元兇。近來日本媒體，就有像這樣的一則感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，有對60多歲的老夫老妻，過去幫兒子舉行完結婚典禮的當天晚上，妻子突然遞給丈夫一張離婚申請表，讓丈夫感到非常不解，認為「在這個值得慶賀的日子，是在開什麼玩笑嗎」。

然而夫妻這十多年來，其實有許多生活細節上的意見不和。像是愛乾淨的丈夫，在洗碗時要求餐具要分大、小尺寸分別處理，認為全混在一起洗沒有效率，而且排放時也要整整齊齊，不是有空位就擺。或像是每次洗完澡後，丈夫也要求浴室不能留下水痕，就算說好事後會清理仍不接受。在這些生活壓力下，才讓妻子決定離婚。

報導指出，根據日本厚生勞動省統計，日本2020年的離婚案件共有19萬3253件，其中又有21.5％是結婚20年以上夫妻的「熟年離婚」，創下過去最高記錄。而離婚原因的第一名維「個性不合」，其中男性佔29％，女性佔64％。可見得許多女性，確實會因為和丈夫相處上的問題，最終走向離婚一途。

日本 離婚

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