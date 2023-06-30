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女婿若變心怎麼辦？父牽女兒步入紅毯 「催淚致詞」感動全網

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新加坡一名父親在女兒出嫁日流下男兒淚，他在婚禮上的一席話也讓人紅了眼眶。圖／取自TikToK@spongliee
新加坡一名父親在女兒出嫁日流下男兒淚，他在婚禮上的一席話也讓人紅了眼眶。圖／取自TikToK@spongliee

「如果你有一天變了心、不愛我女兒了，請你不要傷害她，把她還給我就好。」新加坡一名父親在女兒出嫁日真情流露流下男兒淚，一番話更是讓新人、賓客和網友都紅了眼眶。

新加坡一名新娘Kylie本月18日在TikTok發布影片，說這是她第一次看到爸爸流淚，並寫道「我愛你爸爸」。截至目前，影片的觀看量已達400萬，近50萬人按讚，近3萬人轉發。

在影片的一開始，父親牽著她，緩緩步入現場，把她交給新郎後開始發言。

父親哽咽著對女婿說，「我把我的寶貝女兒交給你。我知道你很愛我的女兒，所以我想要你思考如何愛護她、照顧她，並且把她放在第一位。」

最令人揪心的是，他告訴女婿，「如果你有一天變了心、不愛我女兒了，請你不要傷害她，請把她帶回來，把她還給我就好。」

有很多網友都在底下留言表示這句話很催淚，他們能夠感同身受，邊看邊流下感動的眼淚。

網友形容，父親就是不多說、不多表達，且不抱怨，但他們願意犧牲，把最後一口氣交給孩子。

@spongliee

The very first time I saw my Dad cry - I love you dad #wedding #weddingday #happyfathersday #fatherlovedaughter all precious footage captured by @Iki Company

♬ original sound - Kylie - Kylie

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 爸爸 新人 婚禮 結婚 TikTok

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