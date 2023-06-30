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除草慘變自宮！泰男「1錯誤選擇」釀禍 失血過多當場喪命

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泰國一名工人為加速除草而更換刀片，不料過程中發生意外，讓他不幸喪命。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
泰國一名工人為加速除草而更換刀片，不料過程中發生意外，讓他不幸喪命。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

泰國一名39歲工人背著割草機在森林公園除草時，陰莖被切斷，腹股溝被嚴重割傷，大量出血當場身亡。男子疑似為了盡快完工，改用了專門切割金屬的刀片來割草，而釀成大禍。

《8視界新聞網》據泰國媒體The Thaiger報導，當地警方於本月28日接獲通報後趕往位於泰國東北部依善地區（Isaan）的一個森林公園，但在抵達現場時，發現男子已斷氣，下半身全是鮮血；警方也在他身邊發現破損的刀片和割草機。

救護人員為男子檢查，發現他的陰莖被切割，左側腹股溝也有一道很深的傷口，研判傷及動脈導致大量出血死亡。斷裂的刀片也有明顯血跡，警方判斷刀片是在割到死者後斷裂的。

該森林公園的72歲管理員Waen Visetsakda透露，男子26日受僱到公園除草，理應在案發當日完成所有除草工作。

另外，管理員也表示，男子所使用的割草機刀片不是標準用於修剪草地，而是專門用於切割金屬，因為他以為這樣能更快速地完成工作。

報導提到，男子的56歲叔叔過去曾多次警告他不要使用切割金屬的刀片，但他並未聽從勸告，導致憾事發生。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 陰莖 生殖器 森林公園

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