百年雜誌撐不住驚傳停刊！日本最長壽「週刊朝日」 銷量剩十年前一半

1922年創刊，曾是日本市面上最長壽的週刊雜誌「週刊朝日」，因為不敵大環境改變，週刊雜誌日益萎縮的狀況下，在近期宣布停刊，並於5月30日發售最後一期，結束長達101年的歷史。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，由於網路社會的發達，嚴重壓迫到平面週刊雜誌的市場。就連以報導聳動消息「文春砲」聞名的「週刊文春」，發行量都在不斷下滑中。如今「週刊朝日」的休刊，正是象徵週刊雜誌凋零的重大事件。

報導指出，曾經在1990年代後期迎來鼎盛時期的出版市場，進入2000年代之後就開始不景氣。到了2010年代，更因為智慧型手機、社群網站的普及，讓平面媒體越來越難以支撐。而當中特別艱困的，又屬週刊雜誌。

回顧2012年10至12月的資料，「週刊朝日」當時的平均發行量為19萬9016本。然而十年後的2022年同期資料，發行量卻只剩下7萬4627本，連過去的一半都不到。對比1950年代全盛期，發行量曾高達150萬本以上，更是有著巨大差距。

報導分析，週刊雜誌每星期才出刊一次，消息更新速度遠遠不及網路媒體。而且近年來，日本的書店越來越少，一般便利商店也越來越不願意陳列週刊雜誌。有的讀者即使想買，但是卻找不到店家，乾脆就轉往電子媒體，讓週刊困境雪上加霜。

然而比起其他媒體，報導認為週刊雜誌更擁有敢於揭露的精神。像是週刊朝日就曾經針對關西電視台節目造假進行批判，最近的傑尼斯性侵事件，一般日本媒體都保持沉默，只有「週刊文春」是少數敢持續報導的媒體。其他週刊也都有批評政治家或知名藝人的事蹟。如今面臨大環境受限，或許也是該思考其他出路的時候。