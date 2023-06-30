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為當靈媒？日瑜珈老師弒母分屍10幾袋 自首稱「必要修行」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本瑜珈老師殺死母親並分屍，投案後宣稱動機是「想成為靈媒師」。圖擷自youtube
一位日本瑜珈老師殺死母親並分屍，投案後宣稱動機是「想成為靈媒師」。圖擷自youtube

日本近來發生一起社會事件。一名住在千葉縣市川市，名為新佳穗理（暫譯，原文「新かほり」）的45歲女性，在自宅裡將母親殺害、分屍。隨後她向警方自首，並供稱自己的殺人動機，居然是想要「成為靈媒師」，為達成目的因而必須殺害母親。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，兇手在本月27日趁著母親睡覺時，先是將勒死，接著又把她的遺體帶到浴室以菜刀分屍。隔天，兇手在親人的陪同下到派出所自首，警方追查後，發現浴室裡頭的分屍遺體，數量多達十袋以上。

報導指出，兇手新佳穗理是一位瑜珈老師，平常在東京的一間健身房授課。案件發生後不久，還能在健身房看到兇手的照片。然而一位學徒指出，最近兇手的情緒狀態似乎不穩定，變得很愛抱怨，還有自言自語的情形。最近在教瑜珈時，還會混入一些關於靈魂、超自然方面的話題。

而在兇手自首後，供稱「這是成為靈媒必要的修行」，並指出如果母親還在世，她就沒辦法成為靈媒。一位兇手小學同學的母親則指出，兇手在大學畢業後，就開始了瑜珈教學的工作，平時則喜歡潛水，經常到沖繩海邊遊玩，對她的印象不錯。然而卻因為宗教方面的疑慮，犯下殺人罪行，讓人感到非常訝異。

日本 殺人

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