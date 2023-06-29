英國26歲人妻患上罕見孕吐症 懷胎9個月「牙齒爛光」要全拔掉
英國一名年輕媽媽懷胎時因嚴重孕吐，導致牙齒被嘔吐物的胃酸腐蝕，必須將所有的牙齒拔除。
《8視界新聞網》根據英國《獨立報》報導，現年26歲的路易絲（Louise Cooper）在2017年懷上第一胎時，被診斷患上妊娠劇吐（Hyperemesis gravidarum）。大約1%的孕婦會受妊娠劇吐影響。
路易絲因為止不住嘔吐，牙齒從懷孕的第16週開始脫落。路易絲產下長子的六個月後，就把所有的牙齒拔除，改而戴假牙。
目前育有三名孩子的路易絲每一次懷孕都患上妊娠劇吐，症狀會在產下孩子後消退，但嘔吐的陰影也因此影響了她的飲食習慣。現在的她盡量少吃肉，多吃蔬菜。
路易絲說，「我經歷了九個月無止盡的嚴重嘔吐，真得是太痛苦了。很多人將其與化療的副作用作比較，因為妳感覺自己好像快要死了。」
生活已經恢復正常的路易絲說，她直到去年才接受自己沒有牙齒的事實，現在出門也不戴假牙。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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