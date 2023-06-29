誤信邪教？印尼父與女兒亂倫9年生7子 新生兒全被活活悶死
印尼發生亂倫家庭悲劇，一名父親和女兒亂倫，在九年期間生下七個孩子，還親手將新生兒用布活活悶死。
《8視界新聞網》根據印尼網媒Tribunnews報導，這一系列命案發生在印尼中爪哇省班尤馬（Banyumas）。兩名清潔工人在本月15日清理一個池塘舊址時，發現了疑似人骨殘骸，才揭發這起父女亂倫案。
報導指出，警方本月26日確認居住在丹絨村的57歲男子就是這起案件的嫌疑人。
簡稱為R的男子被控在2012年和25歲的親生女兒亂倫，誕下孩子，直到2021年共生下七個孩子，而R都一一親手將他們殺害。
R被捕後也揭發藏屍地點，除了警方在15日至21日找到的三具嬰兒屍體，另外還有四具屍體也埋葬在同樣的地方。
根據警方調查，R一直以來都是使用布蓋著七名嬰兒的頭部，導致他們窒息而死，當中有五名男嬰和兩名女嬰。
警方透露，R承認是為了進行某種儀式，才會殺死所有的孩子。R也是在一名「宗教師」的指導下和自己的親身女兒發生亂倫，因此警方推測這起案件不止一名嫌犯。
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文章授權轉載自「8視界新聞網」
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