在樹林裡走失！巴西82歲靠吃白蟻、喝尿苦撐一周 成功被家人找回

巴西一名82歲老翁在樹林裡走失後，靠吃白蟻和喝自己的尿存活了一個星期，所幸熬到被兒子找到。

《8視界新聞網》根據《每日鏡報》報導，何塞·阿特羅·里貝羅（Jose Arteiro Ribeiro）日前與朋友到偏遠的Vila Propicio遊玩時，獨自到樹林散步，結果迷路。

友人見里貝羅遲遲未歸，便打給他的39歲兒子安德烈·里貝羅（Andre Ribeiro），還報了警。

警方接獲報案後，立即偕同消防員展開大規模的搜索行動，經過四天搜索仍未見里貝羅的蹤影，因此宣布撤隊放棄尋找。

不過，安德烈以及里貝羅的兩個孫子不願放棄，每天前往森林尋找，最終在一棵樹下發現父親。

安德烈說，「其他人讓我不要進森林，叫我休息一下。當天要是沒去找的話，很可能就找不到他了。」

里貝羅看到兒子時對他說的第一句話就是，「我就知道你不會放棄我。我一直在等你，兒子。我知道你一定會找到我。」

里貝羅在樹林裡的這段時間，靠著吃白蟻和喝自己的尿維生，並使用身上帶著的打火機生火，以免被其他動物攻擊。

里貝羅被尋穫後立即被送往附近醫院接受治療，目前已出院在家休養。

Perdido na mata por 8 dias em Goiás, idoso comeu cupins e bebeu urina para sobreviver



➡️ José Arteiro Ribeiro, de 82 anos, foi encontrado pelo filho após bombeiros encerrarem as buscas pic.twitter.com/YsUABvDLZY — UOL Notícias (@UOLNoticias) 2023年6月21日

文章授權轉載自「8視界新聞網」