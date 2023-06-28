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義大利主廚遭槍擊因顧客不滿餐點等太久？法院揭凶手荒唐動機

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利中部的城市去年發生了一起駭人聽聞的槍擊案，法院近期宣布判決。示意圖／ingimage
義大利中部的城市去年發生了一起駭人聽聞的槍擊案，法院近期宣布判決。示意圖／ingimage

義大利中部一城市去年發生一起槍擊案，一名男子突衝入一家烤肉餐廳，對主廚連開4槍。而近期法院判決結果出爐，凶手被判處7年徒刑，案情細節也被揭露。

據《鏡報》報導，義大利中部的城市佩斯卡拉（Pescara）去（2022）年4月發生了一起駭人的槍擊案，而近期官司落幕，案情細節也曝光。

報導指出，29歲的費德里科·佩科拉萊（Federico Pecorale）在高峰時段持槍闖入餐廳，並對著23歲的廚師耶爾弗里·古茲曼（Yelfri Guzman）連開4槍，導致古茲曼癱瘓。

案發當時的監視器畫面也曝光，顯示古茲曼中槍後倒地，然而佩科拉萊並未停下，而是繼續開槍，旁邊的一名女服務生則目睹全程。法院透露，佩科拉萊行凶後離開餐廳，回到飯店拿行李，並逃離該城市。佩科拉萊原本躲在祖父母家，之後又再度逃往其他地方，也因此被警方發現，並展開搜捕行動。

據報導，警察當時接近佩科拉萊時，佩科拉萊表現得非常冷靜，警方也在他身上搜出一把手槍。佩科拉萊的律師表示，佩科拉萊之所以隨身攜帶手槍，是因為人們經常嘲笑他無能。

至於佩科拉萊為何朝廚師開槍，曾有報導稱是因為他的餐點準備的時間太長。但據法院透露，佩科拉萊開槍是因為廚師沒有煮熟他的羊肉串（kebab）。

據報導，法官判處佩科拉萊7年徒刑，並在精神復健機構待5年。佩科拉萊也需賠償受害者20萬歐元（約新台幣679萬元）。

義大利 餐廳 槍擊 監視器 烤肉

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