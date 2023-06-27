2022年移居德國人數 創歷史記錄

（德國之聲中文網）德國聯邦統計局（Destatis）在周二（6月27日）發布的一份報告中稱，2022 年移居德國的人數高於此前任何一年。

這一年裡，德國約有267萬人移居德國，120萬人離開德國移居他國，淨增146萬人。

德國聯邦統計局表示，烏克蘭戰爭迫使 110 萬烏克蘭難民前往德國尋求庇護，這是造成難民湧入的主要原因。

相比之下，2021 年移居德國的人數為 132 萬人，離開德國移居他國的人數為 99.4 萬人。

德國移民從何而來？

大多數進入德國的烏克蘭人是在 2022 年 3 月至 5 月期間抵達的，即俄羅斯發動全面入侵後不久。從8月份開始，這一數字開始持續下降。

2022年來自敘利亞、阿富汗和土耳其的入境人數也比上一年有所增加。

同時，來自其他歐盟國家的入境人數也略有增加，淨增 87,000 人，而 2021 年淨增 81,000 人。

德國移民的主要歐盟原籍國是羅馬尼亞、波蘭和保加利亞。

德國人也在遷移

2022 年，德國公民移居別國的人數也有所增加，有 83,000 人離開，而 2021 年為 64,000 人。

德國移民的主要目的地是瑞士、奧地利和美國。

在德國境內，數據顯示超過 100 萬人在 16 個聯邦州之間流動。

首都柏林和西南部的巴登-符騰堡州的人口流失最大，各約 10,000 人，其中圍繞柏林的勃蘭登堡州是國內移民的主要贏家。

（德新社）

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