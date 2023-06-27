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在店裡穿短褲被指「不端莊」！馬國女老闆吃罰單 當地規定曝光
馬來西亞吉蘭丹一名服裝店女老闆在店內身穿T恤配短褲，執法人員指她穿著不端莊，向她開罰單。
《8視界新聞網》根據《中國報》報導，馬來西亞的執法人員在本月25日早上11點10分向哥打峇魯市的一名35歲李姓女老闆開出罰單。
女老闆透露，店內的顧客以華裔女性為主，她開店約兩年都是這樣裝扮，這是開店以來第一次遇到這樣的問題。
女老闆在Facebook上貼出自己穿著短褲手拿罰單的照片後，引發熱議。
對此，哥打峇魯市的議會主席羅斯納茲里回應指，女老闆被開罰時的穿著，和Facebook上貼出的衣著打扮不同。
他說，如果對方穿普通的短褲並沒有問題，但當時她身穿的粉色T恤長至大腿處，遮住了她所穿的短褲。
哥打峇魯市是由伊斯蘭黨執政，根據罰單列出的「罪名」，非回教業者穿著不端莊（T恤和短褲），觸犯了商業貿易和工業地方政府相關條文。
當地華人代表認為，雖然穿著自由，但需彼此互相尊重，他不贊成女老闆的穿著，但市議會應該先給予警告，而不是馬上開罰單。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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