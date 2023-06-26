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出門被誤認「父女」好尷尬 夫妻相差26歲仍相知相惜25年

聯合新聞網／ 綜合報導
艾莉森跟71歲的丈夫班走在路上常被誤認為是父女。圖擷自地鐵報
艾莉森跟71歲的丈夫班走在路上常被誤認為是父女。圖擷自地鐵報

國外一對相差26歲的夫妻雖然年齡差距甚大，卻依然相知相惜25年。不過另兩人困擾的是，由於外表差異太大，走在路上他們常被誤會是父女，讓兩人很尷尬。

據《地鐵報》（Metro）報導，45歲的艾莉森（Allison Hornsby）和71歲的班（ Ben Hornsby）是在1998年認識的。當時擔任郵差的班常去艾莉森工作的當舖送信，進而譜出一段戀曲。

兩人從認識到現在已經25年，也已經是5個孩子的爸媽，不過走在路上卻常常遭受到路人異樣眼光對待。原來因為兩人相差26歲，即使帶著孩子走在路上，路人也會以為班是孩子們的「阿公」、艾莉森的「爸爸」。除此之外，因為艾莉森的外表保養得宜，也常吸引不少網友私訊搶著要當她的「乾爹」包養她，更有網友自願當艾莉森的小王。

艾莉森說，收到這些訊息讓她覺得被冒犯了，她認為夫妻兩人雖然年齡差距很大，但婚姻關係非常健康，為了讓周遭的人知道他們關係很好，艾莉森還特地創了一個Instagram帳號分享生活點滴。

她也提到，雖然班年紀比較大，他們又生了5個孩子，但班還是非常盡力的在照顧孩子，下班回家後都會幫忙換尿布、帶小孩。兩人認為，真正的愛情是不受感情限制，鼓勵有類似經驗的情侶勇敢追愛，不要畏懼眾人的眼光。

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