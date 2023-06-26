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曾是成田機場創始車站 「東成田站」今旅客稀疏宛如廢墟

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國遊客到東京遊玩，搭機落地的成田機場是第一站。圖為成田機場。 美聯社
許多外國遊客到東京遊玩，搭機落地的成田機場是第一站。圖為成田機場。 美聯社

成田機場日本的國際交通樞紐，許多外國遊客到東京遊玩，通常都會在成田機場搭機來回，而機場也設置了許多前往市區的大眾交通工具。但在成田機場境內，其實有一處鮮為人知的電車站「東成田車站」，不只使用頻率較低，且內裝也比較破舊，與機場的風格大相逕庭。

根據日本媒體「乗り物ニュース」報導，一般人在成田機場搭車，通常會選擇到「成田機場站」及「機場第二航廈站」這兩處。然而除了這兩個車站，成田機場附近其實還有一個「東成田車站」。東成田車站現在一小時大約有一到兩班車，多半停靠「京成上野」或「京成成田」等車站，也有特急和快速列車車班。

不過，儘管還有車班使用，但內裝卻一直都沒有好好維護更新。光是車站內的照明設備就明顯比較陰暗，還有在歲月之下已經變得斑駁的看板，以及早已撤出的店家招牌等等，簡直像是廢墟一般。就連車子到站前，也沒有任何廣播提示，上下車的感覺都很突兀。

報導指出，「東成田車站」過去曾是成田機場的第一個車站，並且是第一代的「成田機場站」。然而1991年，因為現在的「成田機場站」正式營運，才會改名為「東成田車站」。現在還會在東成田車站上下車的，幾乎都是京成電鐵的工作人員。

目前從東成田搭到上野，票價為980日圓（約相當於新台幣209元），比第二航廈的1050日圓（約相當於新台幣224元）還便宜一些些。然而車站距離第二航廈500公尺遠，其破舊詭譎的風格，彷彿闖入異世界一樣，難免讓不熟悉的旅客望之卻步。

成田機場 日本 東京

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