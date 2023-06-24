海關要他不准丟！帶15顆粽子入境新加坡 馬國男被攔後「邊吃邊分」

一名馬來西亞男子端午節帶著15個粽子入境新加坡，被海關人員阻攔。他稱海關人員不讓他扔，他只好當場吞下2個粽子，並且分掉其他粽子。

《8視界新聞網》根據《中國報》報導，男子22日在Facebook社團「人在獅城漂」發文，聲稱自己在抵達新加坡兀蘭海關時，被現場人員阻攔。

他說，對方要求他吃完粽子或者分給他人吃，不讓他丟進垃圾桶。

男子說，他因此當場就吃了2個，並把3個粽子分給其他人。

他因此在社團貼文，問問網友有誰在兀蘭海關，相信是想派發剩餘的10個粽子。

男子的貼文引起網友熱議，許多網友覺得男子的處境很好笑。他們也好心告知男子，粽子是不能帶進新加坡的。

有網友認為，男子若只是帶幾顆粽子，海關人員或許可以通融，但15個粽子未免太多了。

不過，有網友溫馨提醒，根據新加坡條例，粽子是一個都不可以帶入境的。也有網友指出，粽子若是沒肉，就可以過關。

文章授權轉載自「8視界新聞網」