快訊

普亭下一步怎麼走？瓦格納集團「以正義為名」劍指莫斯科

駐泰前代表莊碩漢日前請辭 外交部證實涉性騷：第一時間要求辭職

沈文程開唱台上突爆料 Lulu急喊卡：嫌現在新聞不夠多？

日本3歲男童戒尿布失敗 被母親男友「狂淋熱水」施虐致死

8視界／ 8視界
日本三歲男童被母親男友淋熱水至死。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
日本三歲男童被母親男友淋熱水至死。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

日本大阪一名三歲男童被母親的同居男友淋熱水虐待至死；孩童的母親和其男友23日接受審判，在法庭上坦誠因為男童學習如廁的訓練結果不佳，氣急敗壞之下出手才會造成慘劇。

《8視界新聞網》根據星洲網引述每日放送的報導，受害男童生前與24歲的母親以及其25歲的男友松原拓海（Takumi Matsubara）同住。

男童全身90%嚴重燒傷

2021年8月31日，松原拓海將年僅三歲的男童帶進浴室，用高溫熱水狂淋在男童身上，導致男童全身90%嚴重燒傷，最終不治身亡。松原拓海於2021年9月22日被捕。

此外，警方還查看被捕母親的手機，發現她和其男友還將平日毆打虐待男童的場景拍攝下來。2021年6月的一則影片顯示，男童母親曾反覆拿著枕頭毆打他的頭部。男童被打得泣不成聲時，還能聽到母親和其男友的嘲笑聲。

在同一天拍攝的另一段影片中，可以看到男友松原拓海朝男童的臉拳打腳踢。

據JapanToday報導，松原當初被捕後狡辯稱，自己只是和男童在洗澡時一起拿著蓮蓬頭玩耍，隨後走出浴室想把淋浴水溫調高一些，不料溫度沒有掌握好調得過高，回去浴室時發現男童暈倒了。然而經調查發現，男童的傷勢至少需要被高溫熱水連續澆淋超過十分鐘才能造成，因此警方最終以涉嫌殺人罪起訴松原。

兩被告否認蓄意謀殺

松原拓海23日在法庭上堅決否認犯下謀殺罪，男童母親也表示不認罪。兩人承認虐待兒童，但否認有殺人意圖，表示只是在教育過程中不小心處罰過度致死。

松原表示自己當時正在教導男童如何自己上廁所，然而男童卻連續兩次在尿布上大便，導致他一怒之下，用高溫熱水淋他作為懲罰，沒想到會造成嚴重燙傷致死。

不過，檢方認為男童全身90%重度燒傷，明顯是被告故意用熱水長時間澆淋導致，因此認定被告帶有殺人意圖。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自「8視界新聞網」

日本 虐童 殺人 家暴

延伸閱讀

迪士尼樂園結帳被人惡作劇？女兒生日驚收「米奇贈禮」 日本媽超感動

收到百萬斗內「當場脫衣」？南韓邪魅直播主放太開 辣到被平台禁播

畢業季到來…他問舊課本怎麼處理？過來人揭「1管道」：這方法最賺

以為在吃法國長棍！他在西班牙點「迷你吉拿棒」卻來超大一根

相關新聞

海關要他不准丟！帶15顆粽子入境新加坡 馬國男被攔後「邊吃邊分」

一名馬來西亞男子端午節帶著15個粽子入境新加坡，被海關人員阻攔。他稱海關人員不讓他扔，他只好當場吞下2個粽子，並且分掉其他粽子...

日本3歲男童戒尿布失敗 被母親男友「狂淋熱水」施虐致死

日本大阪一名三歲男童被母親的同居男友淋熱水虐待至死；孩童的母親和其男友23日接受審判，在法庭上坦誠因為男童學習如廁的訓練結果不佳，氣急敗壞之下出手才會造成慘劇...

迪士尼樂園結帳被人惡作劇？女兒生日驚收「米奇贈禮」 日本媽超感動

迪士尼樂園是許多人眼中的「夢幻國度」，也是旅客們出國旅遊時必列入行程的景點之一。近日，日本一名媽媽帶著女兒到東京迪士尼樂園過生日，在園內結帳時卻被店員告知「有人惡作劇」，更要她再確認一次消費金額，沒想到她一抬頭就發現「米奇送來生日禮物...

汽車紅燈能右轉！首爾死亡車禍頻傳 南韓也淪「行人地獄」

南韓紅燈右轉事故不斷，去年7月政府才修法車輛右轉時，行人穿越道有人，必須停止再開，違者最高開罰20萬韓元（台幣5.2萬元...

2023全球宜居城市出爐！維也納再奪冠、倫敦暴跌

經濟學人智庫（EIU）2023年「全球宜居城市排行榜」（Global Liveability Index）出爐，由奧地利...

研究：糖尿病患激增 2050年恐逾13億人

根據一項新的全球性研究，若不採取行動，全世界每個國家未來30年內，糖尿病患者的比例都會上升。目前全球有5.29億人患有糖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦