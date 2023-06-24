日本3歲男童戒尿布失敗 被母親男友「狂淋熱水」施虐致死

日本大阪一名三歲男童被母親的同居男友淋熱水虐待至死；孩童的母親和其男友23日接受審判，在法庭上坦誠因為男童學習如廁的訓練結果不佳，氣急敗壞之下出手才會造成慘劇。

《8視界新聞網》根據星洲網引述每日放送的報導，受害男童生前與24歲的母親以及其25歲的男友松原拓海（Takumi Matsubara）同住。

男童全身90%嚴重燒傷

2021年8月31日，松原拓海將年僅三歲的男童帶進浴室，用高溫熱水狂淋在男童身上，導致男童全身90%嚴重燒傷，最終不治身亡。松原拓海於2021年9月22日被捕。

此外，警方還查看被捕母親的手機，發現她和其男友還將平日毆打虐待男童的場景拍攝下來。2021年6月的一則影片顯示，男童母親曾反覆拿著枕頭毆打他的頭部。男童被打得泣不成聲時，還能聽到母親和其男友的嘲笑聲。

在同一天拍攝的另一段影片中，可以看到男友松原拓海朝男童的臉拳打腳踢。

據JapanToday報導，松原當初被捕後狡辯稱，自己只是和男童在洗澡時一起拿著蓮蓬頭玩耍，隨後走出浴室想把淋浴水溫調高一些，不料溫度沒有掌握好調得過高，回去浴室時發現男童暈倒了。然而經調查發現，男童的傷勢至少需要被高溫熱水連續澆淋超過十分鐘才能造成，因此警方最終以涉嫌殺人罪起訴松原。

兩被告否認蓄意謀殺

松原拓海23日在法庭上堅決否認犯下謀殺罪，男童母親也表示不認罪。兩人承認虐待兒童，但否認有殺人意圖，表示只是在教育過程中不小心處罰過度致死。

松原表示自己當時正在教導男童如何自己上廁所，然而男童卻連續兩次在尿布上大便，導致他一怒之下，用高溫熱水淋他作為懲罰，沒想到會造成嚴重燙傷致死。

不過，檢方認為男童全身90%重度燒傷，明顯是被告故意用熱水長時間澆淋導致，因此認定被告帶有殺人意圖。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」