迪士尼樂園結帳被人惡作劇？女兒生日驚收「米奇贈禮」 日本媽超感動

迪士尼樂園是許多人眼中的「夢幻國度」，也是旅客們出國旅遊時必列入行程的景點之一。近日，日本一名媽媽帶著女兒到東京迪士尼樂園過生日，在園內結帳時卻被店員告知「有人惡作劇」，更要她再確認一次消費金額，沒想到她一抬頭就發現「米奇送來生日禮物」，讓母女兩人又驚訝又感動。

日本一名媽媽在推特分享，日前她帶著女兒一起去東京迪士尼樂園慶生，途中她們到園內購買紀念品，不料結帳時卻出現狀況。店員先是跟她說「客人，不好意思，好像被人惡作劇了，能再幫忙確認一下結帳金額嗎？」，媽媽當下很是困惑，想說出了什麼狀況，沒想到一抬頭卻發現小驚喜，結帳的螢幕上亮出「Happy Birthday」的字樣，突然收到生日祝福，讓母女兩人又驚又喜。

「收到來自米奇的禮物，真的太喜歡迪士尼了」，該媽媽還在推特曬出當時的收據照片，只見上頭還有「小巧思」，明細上有一個品項是價值0元的「Happy Birthday」。甚至連商品編號都藏有細節，上頭的數字正是米奇的生日，即「1928年11月18日」米奇的電影《汽船威利號》正式亮相的日子。

到迪士尼慶生成了最美好回憶，許多網友也紛紛羨慕表示，「真的太棒了，在夢之國度碰到的話會哭出來耶」、「我的天哪，迪士尼這種巧思超帥的」、「想到這種手法的人真的是天才啊」、「不愧是迪士尼！」、「如果收銀員不是演員的話，根本不會有這種驚喜吧」。

據東京迪士尼官網，旅客若要在園內慶生，可至來賓服務所領取「生日紀念貼紙」，且建議貼在衣服或其他明顯的位置。園內的演藝人員及服務人員若看到貼紙，便會主動向壽星打招呼，且部分商店也會販售「生日獨家商品」。