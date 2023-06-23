聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛機窗瞬間捕捉！北海道奇景「彩虹河川」 美到像一幅畫
大自然無奇不有。在日本北海道地區，由於幅員遼闊，許多地方開發程度不比一般大城市，反而保留了許多奇特的自然風光。近來就有位日本攝影師網友，分享他曾在北海道，拍到閃耀彩虹般色澤的河川，讓許多網友感到嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友kenichi.wiz近來分享一張北海道的空拍照。這張照片最特別的，就是在一片白雪皚皚中，底下的河川卻呈現猶如彩虹般色彩繽紛，不可思議的樣貌，簡直讓人以為這是張騙人的照片。
「虹の川」— kenichi.wiz /モンベル巡回展11.26- /個展2 終了 (@Kenichi_Wiz_) June 5, 2023
偶然に偶然が重なって撮れた、嘘のような本当の１枚。勿論狙って撮れるものではありませんが、もう一度出会いたい景色😭
飛行機の窓からの撮影に力を入れる切っ掛けになった１枚です。#自分の代表作だと思う作品を一つだけ選んでみよう pic.twitter.com/sPu8l0GysF
kenichi.wiz表示，這是他在2021年2月14日早上十點左右拍到的畫面。當是他正搭乘飛機，即將在北海道的女滿別機場降落。此時他往外一看，正巧瞬間看到這畫面，並立刻用相機捕捉這一瞬間。他認為應該不是河川本身就五顏六色，而是在各種光學照射，包括特殊的角度，以及飛機窗材質等等影響，才會出現「彩虹河川」的現象。
雖然他希望能再目睹一次奇景，但瞭解這只是偶然發生的狀況，也無法太過強求。其他網友也紛紛表示「這到底是怎麼做到的」、「不管看幾次都難以置信」、「還以為是畫出來的，這也太夢幻」、「我以前看過，真的很驚人」、「不知道是什麼原理下出現彩虹的」、「美到讓人升天」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言