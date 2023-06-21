「女性怨念構成社會、DNA有被虐待歷史」日橫須賀市長爆歧視發言遭連署抗議

日本政治圈近來爆發一起性別歧視的風波。神奈川縣橫須賀市的市長上地克明（69歲），在8日的市議會會議當中，竟然出現「女性的DNA有被虐待的歷史」、「必須將該怨念淨化、昇華」等等發言。結果這番言論，引發民眾的抗議連署，但上地並不認為自己的發言有什麼問題。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，當時正在討論人口減少的狀況下，該如何打造一個被女性認可的城鎮。未料上地市長卻回應「女性DNA、細胞裡一直有被虐待的歷史。那份怨念和無奈構成了現代社會」、「正因如此，所以在反動形成下，現在才有社會由男女共同參加的話題」。

上地更進一步表示「由於女性歷史上遭到虐待，必須淨化、昇華這份怨念的時代來臨了」、「我結婚後，所有事情都是交給妻子擁有決定權。對我而言，工作或任何事情方面，男女都是沒有區別的，因此不明白為何非得增加女性的名額」。

結果這段發言，讓部分民眾感到不滿。一位橫須賀市出身的女性就發起連署，指責上地的「怨念與無奈說」帶有歧視，卻沒有產生自覺。截至20日為止，她已經收到了240筆以上的簽名連署，希望橫須賀市能夠防止類似事件發生。

上地則出面回應，雖然他的發言可能有些輕率，但他否認自己有歧視女性的狀況。至於市民的行動，他則表示尊重。