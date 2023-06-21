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探索鐵達尼 美觀光潛艇失聯

聯合報／ 記者張聲肇、編譯廖振堯／綜合報導
用於載人參觀知名沉船「鐵達尼號」殘骸的一艘旅遊潛水器18日在北大西洋失聯。 美聯社
用於載人參觀知名沉船「鐵達尼號」殘骸的一艘旅遊潛水器18日在北大西洋失聯。 美聯社

「海洋之門」旅遊公司策畫的一項鐵達尼號考察之旅發生意外，搭載五人的小型潛水艇泰坦號（Titan）十八日早上在美國麻州鱈魚角東方一千五百公里處失聯，美國海岸防衛隊已展開搜救，估計失蹤人員只能支撐三到四天。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，鐵達尼號一九一二年四月撞上冰山沉沒海底，造成超過一千五百人死亡，兩大段殘骸一九八五年在深達三千九百公尺的海底被發現。

近年來一些私人公司主辦海底旅遊，讓好奇又有錢的觀光客前往海底親眼看看鐵達尼號。「海洋之門」這趟八天探險之旅，從紐芬蘭聖約翰斯市出發前往沉船地點，換乘小潛艇下海。五人座的泰坦號小潛艇有一人操艇，四名乘客，每人要價廿五萬美元（約台幣七百七十萬元）。由於所費不貲，一般人負擔不起，目前證實其中一名乘客是握有三項金氏世界紀錄的英國知名富豪探險家哈丁，還有兩人是巴基斯坦富商達伍德和他的兒子。

美聯社報導，「海洋之門」雇用加拿大中型破冰船極地王子號，十八日早上放下泰坦號，但一小時四十五分後失去聯繫。海岸防衛隊已出動幾架飛機進行搜索。

海防隊指揮官、海軍少將毛格十九日表示，未來幾天將有更多援救資源抵達，而小潛艇在發生災難時應能靠緊急氧氣支撐九十六小時。

「海洋之門」說，泰坦小潛艇能輕鬆達到四千公尺深處，並已進行超過五十次測試。

英國退役海軍少將派瑞表示，若潛艇陷在海底，救援將非常艱鉅，因為海底實際上起伏很大，加上失聯地點附近是鐵達尼號殘骸，要透過聲納定位搜索區域找到小潛艇難度更高。

泰坦號觀光潛艇失蹤位置 資料來源／泰晤士報、法新社
泰坦號觀光潛艇失蹤位置 資料來源／泰晤士報、法新社

鐵達尼號 美國 海軍

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