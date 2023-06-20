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又見脫序乘客！南韓青年想開機艙門 被阻止還嗆「殺死所有人」

8視界／ 8視界
南韓又傳乘客在飛行途中鬧事，一名18歲青年因覺得飛機上太悶熱，竟試圖打開機艙門。示意圖／ingimage
南韓又傳乘客在飛行途中鬧事，一名18歲青年因覺得飛機上太悶熱，竟試圖打開機艙門。示意圖／ingimage

又有乘客在飛行途中，試圖打開飛機艙門！這名18歲青年稱因為覺得飛機上悶熱，因此試圖打開機艙門，所幸被機組人員和其他乘客即時制止。

《8視界新聞網》根據南韓《中央日報》報導，事發於本月19日凌晨1點49分；這名青年當時搭乘濟州航空7C402航班，從菲律賓宿霧飛往南韓仁川，機上大約有180名乘客。

據了解，由於飛機乘客艙門在起飛後會被設計成上鎖狀態，所以該門未被打開。調查結果也顯示，由於內外氣壓的差異，艙門也不可能被打開。

報導指出，這名青年在起飛大約一小時後開始抱怨感覺悶熱。為了安撫他，空服員將他安排到靠近乘客艙門的座位上。沒想到，這名青年卻走向門口並試圖開門。

之後被綁在座位上

他當下就被空服員和其他乘客制止，並在剩下三個小時的飛行時間，都被綁在座位上。

有目擊者隨後在網上透露，這名青年當時用一支筆威脅空服員，並大發脾氣，大喊他將通過打開機艙門來殺死飛機上所有人。

另有消息指出，該青年是因為空服員將他調到另一個座位而感到不滿。

據報導，這名青年在降落時被轉交給機場警方，並接受調查。

濟州航空發言人說，空服員的迅速判斷和行動，促使沒有發生重大事故，同時沒有造成傷亡或任何財產損失。

這已經不是南韓航空公司第一次發生類似事件；上個月26日，韓亞航空OZ8124航班從濟州飛往大邱時，一名乘客聲稱感到窒息，想早點下飛機，因此在飛機降落前打開逃生艙門。

事件導致九名乘客受到驚嚇並出現呼吸困難等症狀，客機也在艙門打開的狀態下降落機場跑道。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

南韓 機場 航班 空服員 青年

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