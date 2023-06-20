自信爆棚！遊曼谷搭訕南韓妹 陸男用翻譯網站秀「奇葩對話」被轟

出國旅行不僅可以放鬆身心靈，有些人也因此譜出異國戀曲。南韓一名女網友分享，之前去泰國曼谷時遇到「奇葩搭訕」，一名中國大陸男子試圖用翻譯網站跟她對話，沒想到一開頭就秀出「中國男人很適合做老公」等毛遂自薦的留言，讓該名女網友哭笑不得，對話在網路上曝光後，也掀起大陸網友熱烈討論。

南韓一名女網友在推特分享，她到泰國曼谷旅遊時被人搭訕，一名來自大陸的男子利用翻譯網站與她交談，試圖擄獲她的芳心。從照片可見，男子將簡體中文翻譯成韓語，一來就是火熱的「自我推銷」，先是稱「中國男人很適合做老公」，既大膽又魯莽的發言，讓女網友相當不知所措。

陸男疑似自信心爆棚，隨後又秀出兩句翻譯對話，「（中國男人）比韓國男人好很多」、「韓國男人喜歡打自己的老婆」，先是大力誇獎自己人，後又大肆批評對方的國家，奇葩的搭話方式配上有失禮貌的對話內容，讓女網友當場傻眼。

하ㅅㅂ 방콕에서 만난 중남이 이거써서보여줌ㅋ ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋ pic.twitter.com/JmCtGQjHnl — 봐줘 (@wnlrwnlr2) 2023年6月17日

貼文曝光後立刻掀起討論，南韓網友們紛紛留言吐槽，「真的很好笑，超莫名其妙」、「這是在開什麼玩笑嗎？哈哈哈，對別人說這種話的目的是什麼？他覺得自己是中國好男人嗎？」、「不要相信…『男人』才是他們的國籍…」、「別相信，這世上的男人都一個樣，相信的話會受傷的」。

該貼文也引起大陸網友熱議，許多人看見「自誇式搭訕」後忍不住吐槽，「千萬別相信，絕對是假的」、「中國男人真的噁心，還自我感覺良好」、「中國男老是罵韓國男怎麼樣，其實都是一種貨色」。