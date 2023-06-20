快訊

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

侯友宜民調位居第三…張斯綱曝沈富雄來電內容 鑽石級輔選陣容可促成這事

獨樂樂不如眾樂樂！美國運輸安全管理局分享1影片 網驚：我也可以？

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名乘客在飛機上用投影機播放電影。圖截自TSA
國外一名乘客在飛機上用投影機播放電影。圖截自TSA

搭乘長途班機時，許多人都會使用機上娛樂系統度過無聊的搭機時光。近期，卻有國外旅客突發奇想，讓同班機的乘客「一起看電影」。過程遭旁人錄下後，還被美國運輸安全管理局的Instagram帳號轉發，讓網友驚呆「這個意思是我可以讓飛機上的每個人和我一起看《史瑞克2》囉？」

據《紐約郵報》報導，一名乘客在飛機上使用了投影機，並將電影畫面投映在座位上方的行李置物櫃表面。

有趣的畫面也被當時搭乘同班飛機的旅客道格拉斯·拉齊柯克（Douglas Lazickirk）拍下，拉齊柯克在影片中說明了當時的情況，「有個傢伙在途中選定好投影的位置，然後開始播電影」、「我目睹了一切」。據報導，影片中的畫面顯示當時播放的是2000年的動作片《決戰時刻》。

由於過程中沒有聲音，該名乘客還附上字幕，讓大家都可以一同享樂。從拉齊柯克貼出的影片，也可以看出飛機上的座椅背後並沒有屏幕，意味著其他乘客可能慶幸能在空中放鬆並一起觀看電影。

美國運輸安全管理局（TSA）的Instagram帳號也轉發該段影片，並寫下三點提醒，包含「大型電子設備允許放在隨身行李中」，「任何比手機大的電器都應該從包裡拿出來，放在一個單獨的箱子裡」、「允許電器是廠家包裝，但如果遇到額外的檢查，你需要把包裝打開」。

對此，有網友表示「不知道這樣的行為是無禮還是體貼，但如果是我遇到，我會很享受的」。但也有網友不滿，「現在的旅客好像都把機上空間當成是私人世界」、「這到底是怎麼回事？」、「希斯萊傑、梅爾吉勃遜出演的這部電影不適合讓飛機上的孩童觀看」。有網友則訝異「這個意思是我可以開投影機，讓飛機上的每個人和我一起看《史瑞克2》囉？」

國外一名乘客在飛機上用投影機播放電影。示意圖／ingimage
國外一名乘客在飛機上用投影機播放電影。示意圖／ingimage

電影 Instagram 美國

相關新聞

閱婚禮無數…從新人互動見端倪 攝影師揭4徵兆：婚姻不會長久

不少人會聘請婚禮攝影師，記錄婚禮當天的幸福時刻。但近期有婚禮攝影師們分享見聞，透露其實在婚禮當天，即能看出婚姻是否能長久。...

獨樂樂不如眾樂樂！美國運輸安全管理局分享1影片 網驚：我也可以？

搭乘長途班機時，許多人都會使用機上娛樂系統，度過無聊的搭機時光。近期，卻有國外旅客突發奇想，讓同班機的乘客「一起看電影」。過程遭旁人錄下後，還被美國運輸安全管理局的Instagram帳號轉發，讓網友驚呆「這個意思是我可以讓飛機上的每個人和我一起看《史瑞克2》囉？」

搭潛水器參觀鐵達尼號殘骸失聯 巴基斯坦富商父子也在內

用於載人參觀知名沉船「鐵達尼號」殘骸的一艘旅遊潛水器在北大西洋失聯，巴基斯坦知名商人達武德的家族今天表示，潛水器內的5個...

失聯鐵達尼號潛水器內部曝光 對外聯繫方式有限增添救援難度

一艘名為「泰坦號」（Titan）的潛水器18日在加拿大東南部海岸參觀鐵達尼號船骸時失聯。該潛水器據稱載有5人，維生用氧氣...

大手筆「捐6千萬黃金」助採購救護車 日本87歲老翁親吐原因

在日本大阪府箕面市經營餐廳逾半世紀的87歲男性，本著回饋鄉里捐贈市值約2億8000萬日圓（約新台幣6084萬元）的黃金等...

北海道5死車禍 3名罹難乘客都坐在駕駛正後方

日本北海道6月18日發生長途巴士遭載運豬隻的貨車正面猛烈撞擊，總計造成5死12傷慘劇。5名死者為兩車駕駛及巴士上3名乘客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦