獨樂樂不如眾樂樂！美國運輸安全管理局分享1影片 網驚：我也可以？

搭乘長途班機時，許多人都會使用機上娛樂系統度過無聊的搭機時光。近期，卻有國外旅客突發奇想，讓同班機的乘客「一起看電影」。過程遭旁人錄下後，還被美國運輸安全管理局的Instagram帳號轉發，讓網友驚呆「這個意思是我可以讓飛機上的每個人和我一起看《史瑞克2》囉？」

據《紐約郵報》報導，一名乘客在飛機上使用了投影機，並將電影畫面投映在座位上方的行李置物櫃表面。

有趣的畫面也被當時搭乘同班飛機的旅客道格拉斯·拉齊柯克（Douglas Lazickirk）拍下，拉齊柯克在影片中說明了當時的情況，「有個傢伙在途中選定好投影的位置，然後開始播電影」、「我目睹了一切」。據報導，影片中的畫面顯示當時播放的是2000年的動作片《決戰時刻》。

由於過程中沒有聲音，該名乘客還附上字幕，讓大家都可以一同享樂。從拉齊柯克貼出的影片，也可以看出飛機上的座椅背後並沒有屏幕，意味著其他乘客可能慶幸能在空中放鬆並一起觀看電影。

美國運輸安全管理局（TSA）的Instagram帳號也轉發該段影片，並寫下三點提醒，包含「大型電子設備允許放在隨身行李中」，「任何比手機大的電器都應該從包裡拿出來，放在一個單獨的箱子裡」、「允許電器是廠家包裝，但如果遇到額外的檢查，你需要把包裝打開」。

對此，有網友表示「不知道這樣的行為是無禮還是體貼，但如果是我遇到，我會很享受的」。但也有網友不滿，「現在的旅客好像都把機上空間當成是私人世界」、「這到底是怎麼回事？」、「希斯萊傑、梅爾吉勃遜出演的這部電影不適合讓飛機上的孩童觀看」。有網友則訝異「這個意思是我可以開投影機，讓飛機上的每個人和我一起看《史瑞克2》囉？」