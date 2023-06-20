研究：人類超抽地下水 令地球兩極移動

抽取地下水，悄悄改變了地球樣貌。最新研究發現，過去20年來，人類抽取地下水改變水的分佈，造成地球兩極移動將近80公分。

地下水影響自轉

據《獨立報》報導，2016年外界首度發現水能改變地球自轉，這次研究則模擬地球自轉極點所觀測到的變化與地下水的移動。科學家使用氣候模型，當中估算人類在1993至2010年期間共抽取2.15兆噸地下水。

首爾大學研究人員徐基源(譯音)指出，「地球的自轉極點實際上變動相當多。在與氣候相關的因素中，地下水的重新分布實際上對自轉極點的漂移，具有很大的影響。」

因為若將抽取2.15兆噸地下水納入計算，可發現該模型偏移78.5公分或每年漂移4.3公分，而且中緯度區域地下水的變化對自轉極點的影響最為明顯。研究人員表示，該段期間，大量抽取地下水發生在北美洲西部與印度西北部，而這兩個地區都在中緯度。

不過，研究人員指出，由於地球的自轉極點通常在1年內會出現幾公尺變化，而且抽取地下水引起的變化並不會對季節改變造成任何風險。

未來科學家希望進一步研究過去100年間地下水儲存的變化以及全球暖化是否對此產生影響。

自轉改變原因多

據《新科學人》報導，美國德州大學科學家克拉克威爾遜表示，「大多數人過著自己的生活，對於地球的移動或漂移並不知情。」

科學家指出，部分自然原因也會造成極點偏移。因為地球不是完美的球體，每年會像陀螺一樣以幾公尺的幅度搖晃。極點偏移也是因為地球周圍物質分布的變化造成，例如季節變化造成水的移動。

威爾遜指出，「有多種因素會造成極點漂移，而這些因素總體上都有所貢獻。水庫注水與抽取地下水都有一定影響，氣候變遷融化冰川以及隨後造成海平面上升也有影響。」

本次研究結果刊登在《Geophysical Research Letters》期刊。

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