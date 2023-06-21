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買樂透彩其實很虧！日媒分析四理由「中獎率低又浪費時間」

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒以中獎率低等理由，分析簽樂透並不划算。圖片來源／ingimage
日媒以中獎率低等理由，分析簽樂透並不划算。圖片來源／ingimage

許多人內心都有發財夢，而有些人為了一圓夢想，有可能會去簽樂透彩，拚拚看能不能一夕致富。然而近來日本網站「All About」卻報導分析四大理由，指出簽樂透彩這件事情得不償失，不應該作為理財手段。

理由一：中獎率低

文章以日本的彩券「ジャンボ宝くじ」分析，指出中大獎的機率才千萬分之一。以東京巨蛋滿場4萬5000名觀眾計算，就等於約222個滿場的東京巨蛋裡，只有一個人會中獎而已。既然不會中獎，那麼花錢在這上頭，就只是單純的浪費而已。

理由2：期望值太低

根據計算，簽彩券的資本還原率僅有47％，甚至比一般的賭博還要低。而在金融投資內風險算高的「外匯保證金交易」，還原率都有99％。如果自認是當作做公益就算了，否則購買彩券，跟白白給錢貢獻他人的薪水和退休金，並沒有什麼太大的差別。

理由3：浪費時間

要買一張彩券，可能包括刻意到彩券行的時間、挑選數字的時間、確認兌獎的時間等等。如果本來就是有錢有閒的人，那麼浪費一點時間沒什麼。不過對一般人來講，與其要花時間，做這種低報酬的事情，還不如多去思考工作上的事情，或者其他的賺錢方法。

理由4：買不到夢想

有些人即使理性上知道彩券報酬率差，但還是會認為「樂透就是買一個夢想」而下手。但是所謂的「夢想」，應該要是靠自己努力去獲得的東西，而不是把命運交給上天，期待著能夠瞬間逆轉。這種缺乏規劃的豪賭，只能說是「妄想」而已，若是真心想要發大財，就應該更加腳踏實地才對。

樂透 彩券行

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