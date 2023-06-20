坐博愛座沒問題！喬治亞大使回應「重點在這件事」網友點頭

如果在有空位的狀況下，一般人到底能不能坐博愛座呢？近來喬治亞駐日本大使雷茲哈瓦（Teimuraz Lezhava），因為被網友發現在搭乘電車時，坐在博愛座上看書，引起了一陣批判。但雷茲哈瓦也據理回擊，認為他的行為並無不妥之處。

根據日本媒體「體育日本」報導，雷茲哈瓦於18日在個人推特上，分享一段他乘坐電車前往東京都心的影片。畫面中，他坐在博愛座（日文漢字寫成「優先席」）上，翹著二郎腿閱讀著書籍。結果被一些網友批評「那是博愛座耶」、「既然座位很空，那沒必要去坐博愛座吧」、「我自己看到博愛座，就算空著也不會坐啦」。

雷茲哈瓦隨後回應，他認為如果座位空下來了，那坐下去當然沒有什麼不妥，重點在於如果有需要的乘客出現，再讓座給對方就好。而且這些批評，其實是沒有道理的壓力，應該要適可而止，否則會讓社會變得難以寸步難行。

雷茲哈瓦還分享，他的妻子以前懷孕及帶著幼兒時，搭車也沒碰到別人禮讓博愛座給他。現在他在沒有造成任何人的困擾下，坐在博愛座上，卻遭到了一些人的批判，讓他不能理解。他認為在沒辦法顧慮他人的狀況下，強加一些沒有邏輯的規則給對方，是件不對的行為。

雷茲哈瓦這番話，也引起了支持他的網友回應「說得對，博愛座本來就是優先讓給必要的旅客，才會叫優先席」、「說得沒錯，100％同感」、「感謝你深具勇氣的發言」、「我在有空位時會去坐博愛座，相對地，就算不是在博愛座上也會讓座」、「好多人把博愛座當成『專用席』了」、「其實這樣的話，所有座位應該都能算博愛座吧」。