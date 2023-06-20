快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

坐博愛座沒問題！喬治亞大使回應「重點在這件事」網友點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治亞駐日大使一段乘坐博愛座的影片，引起日本網友的爭論。圖擷自twitter
喬治亞駐日大使一段乘坐博愛座的影片，引起日本網友的爭論。圖擷自twitter

如果在有空位的狀況下，一般人到底能不能坐博愛座呢？近來喬治亞駐日本大使雷茲哈瓦（Teimuraz Lezhava），因為被網友發現在搭乘電車時，坐在博愛座上看書，引起了一陣批判。但雷茲哈瓦也據理回擊，認為他的行為並無不妥之處。

根據日本媒體「體育日本」報導，雷茲哈瓦於18日在個人推特上，分享一段他乘坐電車前往東京都心的影片。畫面中，他坐在博愛座（日文漢字寫成「優先席」）上，翹著二郎腿閱讀著書籍。結果被一些網友批評「那是博愛座耶」、「既然座位很空，那沒必要去坐博愛座吧」、「我自己看到博愛座，就算空著也不會坐啦」。

雷茲哈瓦隨後回應，他認為如果座位空下來了，那坐下去當然沒有什麼不妥，重點在於如果有需要的乘客出現，再讓座給對方就好。而且這些批評，其實是沒有道理的壓力，應該要適可而止，否則會讓社會變得難以寸步難行。

雷茲哈瓦還分享，他的妻子以前懷孕及帶著幼兒時，搭車也沒碰到別人禮讓博愛座給他。現在他在沒有造成任何人的困擾下，坐在博愛座上，卻遭到了一些人的批判，讓他不能理解。他認為在沒辦法顧慮他人的狀況下，強加一些沒有邏輯的規則給對方，是件不對的行為。

雷茲哈瓦這番話，也引起了支持他的網友回應「說得對，博愛座本來就是優先讓給必要的旅客，才會叫優先席」、「說得沒錯，100％同感」、「感謝你深具勇氣的發言」、「我在有空位時會去坐博愛座，相對地，就算不是在博愛座上也會讓座」、「好多人把博愛座當成『專用席』了」、「其實這樣的話，所有座位應該都能算博愛座吧」。

日本 博愛座

延伸閱讀

關西機場商家暴減！遊客想爆買卻找不到店成「土產物難民」

居酒屋規矩太多炎上「Google剩1.2星」 反爆紅成排隊名店

遭留紙條罵「服務差、去死」 拉麵店主嗆：有意見當面講啊！

去日本容易被坑錢？在地人曝內幕 招牌有1行字要注意

相關新聞

把握黃金搜救時間！鐵達尼殘骸觀光潛水器失聯 氧氣最多維持96小時

於1912年沉沒的全球最知名沉船「鐵達尼號」30多年前就被發現，其沉船地點已成為海下熱門觀光景點。一艘觀光潛水器18日在...

東京最繁華區「6成公廁沒女廁」 民眾怕痴漢出沒偷拍好不安

位於東京東部，包含千代田、新宿、澀谷等鬧區的地方，被稱作是「東京23區」，是東京人口最多，日本數一數二的精華地段。然而，近來卻傳出在東京23區，居然絕大部分的戶外公廁，沒有設置女性專用廁所的問題，引起民眾的討論與不安。

日男沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後逆轉倒賺一筆

說到法拉利，一般人都會認為是一款價格昂貴，高攀不起的名貴車款，不管再怎麼喜愛，也很難實際去購買這輛車。不過有位日本民眾，即便收入不高，還是咬著牙分期買下了一輛法拉利跑車，且在事隔多年，反而出現意外的結果。

全船失蹤 觀光潛水艇深海尋找鐵達尼傳悲劇

路透報導，一艘前往加拿大東南部海岸探索鐵達尼號沉船的旅遊潛水艇失蹤了，據潛水艇公司OceanGate Expeditio...

坐博愛座沒問題！喬治亞大使回應「重點在這件事」網友點頭

如果在有空位的狀況下，一般人到底能不能坐博愛座呢？近來喬治亞駐日本大使雷茲哈瓦（Teimuraz Lezhava），因為被網友發現在搭乘電車時，坐在博愛座上看書，引起了一陣批判。但雷茲哈瓦也據理回擊，認為他的行為並無不妥之處。

紐西蘭傳暴力攻擊！男持斧頭連砍3間中餐廳 4人濺血送醫

紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）19日晚間驚傳暴力攻擊事件，一名男子手持斧頭，連續闖入三間中餐廳砍人，造成4人受傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦