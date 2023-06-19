每天洗頭不鼓勵 恐傷頭皮與髮質

頭髮不用每天洗！過去因為洗髮精的化學物質引發民眾對洗髮產品的疑慮，但專家指出，除了要考量洗髮精的成分之外，民眾應考量自身的髮質與出油狀況決定洗頭的頻率，否則頻繁洗頭反而傷及髮質與頭皮健康。

洗髮產品竟致癌

《時代雜誌》曾報導，市面上販售的多款「乾洗髮」產品，內涵致癌物質，導致民眾對洗護髮產品的化學成分產生質疑，擔憂每日的洗護髮流程反而危害了自己身體。但專家強調，除了化學物質之外，民眾應該考量己身頭髮的狀況，調整洗頭髮的頻率。

《CNN》報導，「有些人認為要每天洗頭，否則頭皮會變得很油膩，」美國皮膚病學會協會醫師羅西表示，但其實民眾洗頭的頻率因取決於多種因素，包括髮質、髮型或頭皮出油的程度等，並非一定要每天洗頭才會乾淨。

她更警告，如果過度頻繁洗頭，反而會造成頭髮乾燥與暗沉；但不洗頭有可能出現異味。羅西強調，民眾至少每週要洗一到兩次頭髮，視情況增加，然而如果有接受過漂白、燙髮等處理的話，應減少洗頭的頻率，避免頭髮斷裂。

吸油面紙助清潔

因為民眾於青春期時，因為荷爾蒙變化，導致出油量增加，同時頭皮也會頻繁出油，這時候可能需要青少年頻繁洗髮，但隨著年紀增長，其實油脂分泌就會逐漸減少，但很多人頻繁洗頭的習慣已經改不過來。

羅西強調，面對出油或頭皮屑的問題，不一定需要洗髮精才能夠解決問題，如透過按摩、護髮等方式，保持頭皮的健康，如果有頭皮出油的狀況，也可以使用吸油面紙處理。

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