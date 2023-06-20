東京最繁華區「6成公廁沒女廁」 民眾怕痴漢出沒偷拍好不安

位於東京東部，包含千代田、新宿、澀谷等鬧區的地方，被稱作是「東京23區」，是東京人口最多，日本數一數二的精華地段。然而，近來卻傳出在東京23區，居然絕大部分的戶外公廁，沒有設置女性專用廁所的問題，引起民眾的討論與不安。

根據日本媒體「NHK」調查發現，東京23區內的4000多個戶外公廁中，竟然有至少6成沒有設立「女性專用」的廁所。報導指出，女性廁所減少的原因之一，是因為近年逐漸增設無障礙廁所。但無障礙廁所佔地面積較大，壓迫到空間的情況下，使得很多公廁都改為男女共用的設計。例如澀谷區某處新完成的公廁，裡頭就只有兩個男性用的小便斗，以及兩個男女共用的馬桶，並沒有女性專用的如廁空間。

有女性民眾認為「既然是男女共用的，就實在不想進去」、「誰都能免費進來，感覺就會有可疑的人出現」。男性民眾也覺得「這會造成痴漢出現吧。反正可以正當進去廁所，可能就會加裝什麼東西，讓人感到不安」。

由於有些公廁都是設在公園綠地，所以常有媽媽帶小孩公園玩耍時，有臨時如廁的需求。但管理公廁的東京港區土木課表示，根據現有規定，公廁等建築物的佔地面積，不得超過公園總體的2％，因此施工時，才會以共用廁所優先。

然而，男女共用的廁所，確實有被偷拍的風險，像是馬桶蓋下方或者芳香劑容器內等地方，都是容易被架設針孔的地方。東洋大學工業技術研究所名譽教授高橋儀平也認為，公廁是「社會多樣性的縮圖」，公家機關不能只是推託「沒有空間」、「沒有預算」，而是應該和民眾做好充分溝通後，設計出符合需求的廁所才行。