快訊

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

暫停2年！國台辦宣布：即日起恢復台灣釋迦輸入

東京最繁華區「6成公廁沒女廁」 民眾怕痴漢出沒偷拍好不安

聯合新聞網／ 綜合報導
東京最繁華的23區爆出公廁以共用廁所為主，6成以上都沒有女性專用廁所。圖擷自youtube
東京最繁華的23區爆出公廁以共用廁所為主，6成以上都沒有女性專用廁所。圖擷自youtube

位於東京東部，包含千代田、新宿、澀谷等鬧區的地方，被稱作是「東京23區」，是東京人口最多，日本數一數二的精華地段。然而，近來卻傳出在東京23區，居然絕大部分的戶外公廁，沒有設置女性專用廁所的問題，引起民眾的討論與不安。

根據日本媒體「NHK」調查發現，東京23區內的4000多個戶外公廁中，竟然有至少6成沒有設立「女性專用」的廁所。報導指出，女性廁所減少的原因之一，是因為近年逐漸增設無障礙廁所。但無障礙廁所佔地面積較大，壓迫到空間的情況下，使得很多公廁都改為男女共用的設計。例如澀谷區某處新完成的公廁，裡頭就只有兩個男性用的小便斗，以及兩個男女共用的馬桶，並沒有女性專用的如廁空間。

有女性民眾認為「既然是男女共用的，就實在不想進去」、「誰都能免費進來，感覺就會有可疑的人出現」。男性民眾也覺得「這會造成痴漢出現吧。反正可以正當進去廁所，可能就會加裝什麼東西，讓人感到不安」。

由於有些公廁都是設在公園綠地，所以常有媽媽帶小孩公園玩耍時，有臨時如廁的需求。但管理公廁的東京港區土木課表示，根據現有規定，公廁等建築物的佔地面積，不得超過公園總體的2％，因此施工時，才會以共用廁所優先。

然而，男女共用的廁所，確實有被偷拍的風險，像是馬桶蓋下方或者芳香劑容器內等地方，都是容易被架設針孔的地方。東洋大學工業技術研究所名譽教授高橋儀平也認為，公廁是「社會多樣性的縮圖」，公家機關不能只是推託「沒有空間」、「沒有預算」，而是應該和民眾做好充分溝通後，設計出符合需求的廁所才行。

日本 公廁

延伸閱讀

「壽司郎屁孩」遭求償6700萬日圓 辯護律師提兩理由力爭駁回訴訟

被蔡阿嘎批雷店…日媒投票「最愛連鎖餐飲」吉野家奪第二 支持者喊「這是王道的口味！」

關西機場商家暴減！遊客想爆買卻找不到店成「土產物難民」

居酒屋規矩太多炎上「Google剩1.2星」 反爆紅成排隊名店

相關新聞

把握黃金搜救時間！鐵達尼殘骸觀光潛水器失聯 氧氣最多維持96小時

於1912年沉沒的全球最知名沉船「鐵達尼號」30多年前就被發現，其沉船地點已成為海下熱門觀光景點。一艘觀光潛水器18日在...

東京最繁華區「6成公廁沒女廁」 民眾怕痴漢出沒偷拍好不安

位於東京東部，包含千代田、新宿、澀谷等鬧區的地方，被稱作是「東京23區」，是東京人口最多，日本數一數二的精華地段。然而，近來卻傳出在東京23區，居然絕大部分的戶外公廁，沒有設置女性專用廁所的問題，引起民眾的討論與不安。

日男沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後逆轉倒賺一筆

說到法拉利，一般人都會認為是一款價格昂貴，高攀不起的名貴車款，不管再怎麼喜愛，也很難實際去購買這輛車。不過有位日本民眾，即便收入不高，還是咬著牙分期買下了一輛法拉利跑車，且在事隔多年，反而出現意外的結果。

全船失蹤 觀光潛水艇深海尋找鐵達尼傳悲劇

路透報導，一艘前往加拿大東南部海岸探索鐵達尼號沉船的旅遊潛水艇失蹤了，據潛水艇公司OceanGate Expeditio...

紐西蘭傳暴力攻擊！男持斧頭連砍3間中餐廳 4人濺血送醫

紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）19日晚間驚傳暴力攻擊事件，一名男子手持斧頭，連續闖入三間中餐廳砍人，造成4人受傷...

真實人生／40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過貧窮傷病 父母卻無緣榮耀

2023年4月16日，中國拳擊手張志磊即將登上英國倫敦銅盒競技場，與世界拳擊組織（WBO）英國籍「過渡拳王」喬伊斯（Joe Joyce）正式對決前，各方一面倒押寶喬伊斯將勝出。畢竟在拳擊界，喬伊斯是出了名的狠角色，除了曾在里約奧運獲得超重量級拳擊亞軍，並以「抗揍」著稱。雖然張志磊也是北京奧運超重量級拳擊銀牌得主，但張志磊年齡較長，即將滿40歲，體能對他是一大考驗，況且喬伊斯還擁有主場優勢。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦