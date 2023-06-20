快訊

航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

安卓手機預設APP「塞一大包」好煩？內行曝1關鍵：這才重要

烏克蘭的台灣兵戰記：「戰爭不浪漫，但我做了正確的事」

日男沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後逆轉倒賺一筆

聯合新聞網／ 綜合報導
一位收入不高的日本男子十年前買下一台法拉利，如今還完分期付款，車子的市價也翻倍。法拉利示意圖，非當事車。圖擷自法拉利官網
一位收入不高的日本男子十年前買下一台法拉利，如今還完分期付款，車子的市價也翻倍。法拉利示意圖，非當事車。圖擷自法拉利官網

說到法拉利，一般人都會認為是一款價格昂貴，高攀不起的名貴車款，不管再怎麼喜愛，也很難實際去購買這輛車。不過有位日本民眾，即便收入不高，還是咬著牙分期買下了一輛法拉利跑車，且在事隔多年，反而出現意外的結果。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名叫大野善直的54歲男子，十年前曾經看上了「法拉利F355」，並打算買下這輛車。然而，當時法拉利F355要價700萬日幣（當時幣值約相當於新台幣252萬元），可同期大野的年收入僅272萬元（約相當於新台幣97萬元），經濟狀況明顯難以負擔。

不過大野並不放棄，他選擇了分期付款10年，共120期的方式支付費用。為了能償還金額，大野夫妻時常兼差賺錢，所幸他們住在鄉下地方，有自己的車庫能夠放車，不需要支付額外費用。且在三年前，他們也停止進行車檢，省下了汽油費、車稅和保險稅等金額。

十年後的今天，大野總算還完分期付款，讓這台法拉利完全成為他的私人愛車。而這幾年來，法拉利F355的市場價也一路上升，如今已漲到了2000萬日幣（約相當於新台幣434萬元）的價格，讓大野當初不惜砸錢買車的投資，最終反而還倒賺一筆。

法拉利 日本

延伸閱讀

傘老是被偷他怒貼一串「文字標籤」防盜 網友直呼：絕對不敢拿

擾民！手機放桌上就跳「這網站」 日本新幹線遭乘客怒譙：有夠煩

怎麼走？紅綠燈「三燈全亮」用路人看傻眼 一查竟是牠惹禍

遭留紙條罵「服務差、去死」 拉麵店主嗆：有意見當面講啊！

相關新聞

把握黃金搜救時間！鐵達尼殘骸觀光潛水器失聯 氧氣最多維持96小時

於1912年沉沒的全球最知名沉船「鐵達尼號」30多年前就被發現，其沉船地點已成為海下熱門觀光景點。一艘觀光潛水器18日在...

日男沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後逆轉倒賺一筆

說到法拉利，一般人都會認為是一款價格昂貴，高攀不起的名貴車款，不管再怎麼喜愛，也很難實際去購買這輛車。不過有位日本民眾，即便收入不高，還是咬著牙分期買下了一輛法拉利跑車，且在事隔多年，反而出現意外的結果。

全船失蹤 觀光潛水艇深海尋找鐵達尼傳悲劇

路透報導，一艘前往加拿大東南部海岸探索鐵達尼號沉船的旅遊潛水艇失蹤了，據潛水艇公司OceanGate Expeditio...

真實人生／40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過貧窮傷病 父母卻無緣榮耀

2023年4月16日，中國拳擊手張志磊即將登上英國倫敦銅盒競技場，與世界拳擊組織（WBO）英國籍「過渡拳王」喬伊斯（Joe Joyce）正式對決前，各方一面倒押寶喬伊斯將勝出。畢竟在拳擊界，喬伊斯是出了名的狠角色，除了曾在里約奧運獲得超重量級拳擊亞軍，並以「抗揍」著稱。雖然張志磊也是北京奧運超重量級拳擊銀牌得主，但張志磊年齡較長，即將滿40歲，體能對他是一大考驗，況且喬伊斯還擁有主場優勢。...

印度鴛鴦盜搶劫3100萬元 貪圖免費果汁落網

印度警方利用一個免費飲料攤，成功用價值10盧比（新台幣3.76元）的果汁，在數以萬計的朝聖者當中認出一對鴛鴦大盜，並將他...

每天洗頭不鼓勵 恐傷頭皮與髮質

頭髮不用每天洗！過去因為洗髮精的化學物質引發民眾對洗髮產品的疑慮，但專家指出，除了要考量洗髮精的成分之外，民眾應考量自身的髮質與出油狀況決定洗頭的頻率，否則頻繁洗頭反而傷及髮質與頭皮健康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦