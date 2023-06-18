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一家四口無一生還…17歲少女長途駕車累到睡著 連人帶車失控墜河溺斃

香港01／ 撰文／喬納森
1名17歲少女駕駛長途車，載着父親及兩名年幼弟妹，沒料少女途中疑因疲勞駕駛不小心睡着，導致軚盤失控令車子撞向路邊石堆，再彈飛墜下9米深的河中。情境示意圖。圖／Ingimage
1名17歲少女駕駛長途車，載着父親及兩名年幼弟妹，沒料少女途中疑因疲勞駕駛不小心睡着，導致軚盤失控令車子撞向路邊石堆，再彈飛墜下9米深的河中。情境示意圖。圖／Ingimage

美國愛達荷州發生汽車墜海奪命車禍。1名17歲少女駕駛長途車，載着父親及兩名年幼弟妹，開車前往愛達荷州探望祖父。沒料少女司機途中疑因疲勞駕駛不小心睡着，導致軚盤失控令車子撞向路邊石堆，再彈飛墜下9米深的河中，一家四口無一生還。

綜合外媒報導，事件發生於本月10日，地點位於美國愛達荷州里金斯市（Riggins）附近的薩蒙河（Salmon River）。36歲男子米勒（Calvin Miller）與17歲女兒達珂塔（Dakota Miller）及10歲兒子傑克（Jack）、8歲女兒戴莉拉（Delilah），從華盛頓州開車啟程，前往探望居於愛達荷州的祖父。

意外發生時一家四口距離目的地約97公里，他們需駕駛私家車經愛達荷州里金斯市1段長長的高速公路，負責駕駛的17歲女兒達荷塔疑不小心睡着，導致軚盤失控，令車輛撞向路邊一堆石頭後，整架車飛墜約9米深的薩蒙河中，車上4人全部死亡。

警方調查後發現，車禍原因可能與開長途車引發的疲勞駕駛有關，「少女司機撞到一塊大石後，車輛在空中翻轉，最後倒掛跌入河中」，河水透過破碎的窗戶流入車中，導致一家四口溺死。

米勒前妻布萊爾（Zella Blair）接到噩耗時一度跪在地上痛哭，她悲痛地表示，「我不敢相信這是事實，一切都變了，我只想要我的孩子們回來」。她又指事發前米勒帶走兒子傑克及女兒戴莉拉，並無表明會坐長途車前往探望祖父，沒想到從此再見不到他們。而親友幫布萊爾在GoFundMe上設置募款活動，希望能夠幫助家屬度過難關。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 車禍 華盛頓 高速公路

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