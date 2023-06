楊紫瓊給哈佛法學院畢業生：學會跌倒 你就懂得如何跳得更高

摘要 1.5月24日,楊紫瓊受邀參加哈佛法學院畢業典禮進行演說,她給畢業生3個建議:保持放鬆,知道你的極限,找到你的團隊。 2.楊紫瓊表示,透過認知到內在、外在的極限,你自己設定的限制給了你尊重的界限,他人設定的限制給了你突破的界限。 3.楊紫瓊認為她代表的象徵意義十分重大,對此她說:當我們照亮豐富多樣的世界時,我們便賦予全人類力量,我想不出比這更好的奮鬥理由。

5月24日,新科奧斯卡影后楊紫瓊受邀參加哈佛法學院的畢業典禮,並進行演說,以下整理楊紫瓊的演說全文。

午安!感謝Dean Manning、Dean Ball和Dean Bok授予我這份難得的榮譽,同時也祝賀2023年的畢業生。

這是多麼不可思議的一天,也是令人印象深刻的學術之旅。祝賀今天在場所有學生的父母、伴侶和家人。我唯一能想像的是:看到你所愛的人,從我知道全國最好的法學院畢業時,你一定感到很自豪、喜悅。

在你們即將向這個世界展示自己的時刻,我能被邀請來與你們分享,是我的榮幸。這一刻讓我聯想到「高空跳水選手準備躍入虛空,令人激動的畫面」。

如各位所知,我不是律師,我甚至沒演過任何相關的角色,所以我為什麼會在這裡?為什麼我可以受邀在你們生命中的重要日子上誇誇其談?難道正是因為你們一頭栽進可能光明、但不可預測的未來?

也許我來這裡的原因,是因為我正巧有些「從高台上跳下的經驗」。因此,請允許我提供一些簡單的建議,這些建議是我在充滿跳躍與沉潛的職業生涯中,集結成冊的《簡單3步驟,從跌倒中站起來》,作者是楊紫瓊。

保持鬆弛:冷靜、好奇的看待這世界

第一個很明顯,也不是很容易的——保持鬆弛。

我的旅程是從馬來西亞怡保市到奧斯卡典禮的頒獎舞台,始於我最初熱愛的跳舞,而非表演。我從很小的時候,就知道我的天賦是透過肢體動作進行交流。在學習過程中,我在紀律和專注中找到了自由。我孜孜不倦的訓練,學習在技藝各方面鍛鍊我的身體。更重要的是,訓練自己的頭腦保持靜止,以消除自我懷疑的聲音。舞蹈是我的避風港,是我不可避免的未來、不可拒絕的道路,所以我就讀於英國一所芭蕾學校,開始實現我的夢想。

世事難料。不幸的是,我的脊椎受傷了,我看著我努力的一切,消失得無影無蹤。隨著我的舞蹈夢想破滅,我所知道的生活結束了。我感謝當時校長給我的鼓勵,讓我從事了超出我想像的職業。是她鼓勵我對自己的未來保持冷靜。

跌倒時,人們往往會收緊身體,以應對衝擊。但事實上,一個人能做到的最安全的事情,是對瞬息萬變的世界保持冷靜、抱持好奇。

在我獲得創意藝術學士學位後,我回到家鄉,對其他可能的發展,抱持更加開放的態度。當我意識到這個想法,我就擁有選擇的自由,否則我可能無法擁有今天的成就。這為我打開在香港拍廣告的大門,然後是演戲、開始我的電影生涯。

知道你的極限:尊重自己、打破外界的框架限制

這讓我想到第二個建議——知道你的極限。

雖然瞭解你能做什麼是必要的,但瞭解你不能做什麼也很重要,無論內在或外在都是。從內在知道你的極限,會讓你保持謙遜和積極,專注在一個你一隻手指指向的目標。從外在,透過別人施加給你限制,則給你一個另一隻手指可以指向的所在,我指的是中間那隻手指(笑)。

換句話說,你自己設定的限制給了你尊重的界限,他人設定的限制給了你突破的界限。身為一名試圖在香港發展電影事業的年輕女性,我當時處處面臨著限制。

我最初扮演的是十分刻板的角色,是一名即使遇難也要保持端莊、溫順的少女。我很快意識到我想扮演的是英雄。在當時,英雄是專屬男性演員的。看著他們精心編排的打鬥場面,我從骨子裡知道,只要給我機會,我的舞蹈訓練將使我表現得比男性更加出色。所以我對我的製片人說,我想要一個有動作的角色。

我也準備好經歷男性動作演員們所做的一切:武打編舞、特技、承受打擊、吊鋼絲。怎麼,這些對女演員來說很難嗎?

但當機會終於來臨時,我知道這是關鍵,來證明我能成為動作明星的可能,如果我失敗了,將不再有機會。所以我用盡一切抓住它,結果謝天謝地,觀眾們已經能接受動作喜劇電影中的女明星了。電影《皇家師姐》大受歡迎,開啟我的電影生涯。我知道我成功了,因為在這之後,我加入李連杰、成龍的行列,成為香港保險公司拒絕承保的3人組。他們看了一眼我們的拍攝場景,就倉皇而逃了。我把這視為榮譽徽章,並佩戴在身上。

最終事情有了進展。不知不覺中,我經常在屋頂上跑步,騎摩托車躍上行駛中的火車,或從貨車上躍入迎面而來的車流中。記得,你千萬不要再在家裡模仿。正如你想像,我經常受傷,但隨著每一次抓痕、劃傷與骨折,都讓我變得更好、更勇敢。

學習如何墜落,可以教會你如何落地,學習落地得以讓你有勇氣跳得更高。所以當詹姆斯・龐德(James Bond)系列電影的製片人找上門來,討論一部名為《007:明日帝國》的電影時,我心想:「太好了!他們想讓我扮演詹姆斯・龐德!」

我很幸運,製片人芭芭拉(Barbara Broccoli)和邁克爾(Michael G. Wilson),對於我劇中的角色「林慧上校」有些具體的想法。林慧是一位優秀的特務,總是比對手更快一步,並且是一個能與龐德平起平坐的角色。許多人認為這個角色有助於展現女性的現代形象。謝謝你們,芭芭拉和邁克爾。

儘管在龐德電影後,我收到許多邀請,但我等了2年才找到合適的角色。在這期間,我拒絕了缺乏細微差別的角色或不夠有深度的劇本。老實說,當時的我懷疑自己是否是對的,畢竟演員是要演戲的。然而我深知,除非能找到讓我打破框架、與我志同道合的夥伴,深入挖掘角色的立體性格,否則我不會開心。

最後,答案是《臥虎藏龍》。我一定是做對了,因為我當時比以往任何時候都忙。

因為我們遇到的局限,能成為我們的挑戰,沒有什麼比挑戰更能讓你繼續奮鬥。每一個被貶低的角色、每一次被人低估,都讓我找到了能量和新動力。

找到支持你的團隊:成功是透過合作而來

這讓我想到了第三個、也是最後一個建議——找到你的團隊。

人生不總是一場零和遊戲。對於每一位贏家,其他人不一定要成為輸家。事實上,大多數的成功故事都並非是競爭、而是合作。事實上,沒有受到他人的幫助,我無法獨自達到這些成就,我的成是我身旁幫助我的人所帶來的結果。有時候我不想讓自己失望,也更不想讓他們失望。

我對社群聯繫的定義很廣泛,包括我的家人、愛人、朋友,同時也包含其他演員、導演、製片、劇組成員、舞者、音樂家等。我的社群打破線性的時間,因為我站在無數前人的肩膀上,也被後生激發我的活力和靈感。我的社群也超越了我實際認識的人,這就是為什麼我認為個人代表的象徵意義很重要,也是為什麼銀幕前後的多樣性一直是我最重視的事,特別是對於女性,尤其是在擔任電影主角的人。

當我們照亮豐富多樣的世界時,我們便賦予了全人類力量。我想不出有更好的理由,讓我早上醒來後就投入開始工作。

最後,我的社群不僅限於電影業。在我擔任聯合國開發計劃署親善大使的過程中,我親眼目睹困擾著世界各地的不平等現象,我親眼目睹在危機時期,最後才獲得乾淨飲用水和疫苗等基本權利的族群,往往都是婦女和女童。

為此,我決心加入她們抗爭的腳步。改變的前提是同理心。透過他人的角度看待問題,能激發我們的同情心,這會成為現實世界中可供證明的行動。同情心是我們心中的終極超能力。當你在沒有安全網的情況時跳下,人們將成為你的安全網,你也會成為他們的。

因此這些是我的3個建議:保持放鬆,知道你的極限,找到你的團隊。

《媽的多重宇宙》改變了電影產業,為亞裔演員打開了大門

我想在結束前,簡短的介紹《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere all At Once) 這部電影。這部電影在很多方面彙集了我今天與大家分享的所有見解。它無視流派,隨心所欲的挑戰人的期望與分類。它以超低預算,並將其變成一種國際現象,以蔑視這行業的限制。

這彙集了一群富有創造力和才華的人,他們懷著共同的熱情,講述一個普遍的人類故事。這讓我驚嘆:「哇!我正在創造浪潮,正如我所看到的。」這是一部完全用愛製作的電影,在很多方面都是我一生的巔峰。這種愛的迴響仍在持續,就像《媽的多重宇宙》引發了電影產業的結構性轉變,為獨自努力的人們與亞裔演員打開了大門。

當我意識到我光榮的躍入未知的空虛時,我就會想起那部電影。2023屆畢業生,這是我給你們的禮物。今天你畢業了、今天你離開了。

保持放鬆,保持聰明,帶著愛前行,然後飛躍、再飛躍、再飛躍。

我期待生活在你們協助建造的世界中,我很榮幸能成為你們旅程開始時的一個小聲音。謝謝大家,祝你們一切順利,畢業快樂!