捍衛烏克蘭文化 羅浮宮展出珍貴聖像

法國羅浮宮與烏克蘭最具盛名的東西方藝術博物館攜手合作，展出原存放在基輔的珍貴文物。由於烏克蘭境內戰火紛飛，歐洲文化界紛紛向烏克蘭伸出援手，希望能不讓烏克蘭珍貴的藝術作品毀於戰火之中。羅浮宮也特別協助撤離16幅有1400年歷史的聖像，在羅浮宮公開展覽，並將對其進行徹底分析，寫下合作新篇章。

秘密撤離護文物

根據《路透社》報導，法國羅浮宮自14日起展出來自烏克蘭的5幅珍貴聖像，用實際行動支持烏克蘭文化界。羅浮宮與位於基輔的東西方藝術博物館於5月聯手，秘密撤離了館內16幅珍貴且脆弱的聖像，在特殊車隊的護送下，經波蘭與德國，最終來到位於巴黎的羅浮宮。

其中5幅將在羅浮宮的特展中公開展出，剩餘的11幅則會在羅浮宮的庫房中妥善保存，避免誤遭烏俄戰火波及。烏克蘭文化部長特卡琴科參與展覽開幕式時表示，這次的展品轉移是外界對烏克蘭文化極具象徵性與行動力的支持。這16幅聖像源自埃及西奈沙漠的一處古老修道院，已有1400年的歷史，且不乏逃離戰火的經驗。







此次展出的聖像之一：聖塞吉烏爾斯與聖巴克斯

文化界支持烏克蘭

《法蘭西24》指出，羅浮宮此次的行動絕非曇花一現，歐洲文化界早已有要協助保存烏克蘭文化的共識。烏克蘭擁有八個聯合國教科文組織認定的世界文化遺產與無數同樣珍貴的重要文化地標，自從戰爭開打以來，就被籠罩在遭摧毀的陰影之下。東西方藝術博物館也在2022年10月遭飛彈擊中，雖然展品早已撤離，但仍對建築物內部裝潢造成嚴重損壞。

為了避免藝術品受到不可恢復的損壞，烏克蘭許多藝術品在戰爭早期就已經撤離，被轉往地下或安全處存放。國際博物館協會的法國分會也陸陸續續地向烏克蘭捐贈了75噸的文物包裝和保存工具，如泡泡紙或滅火器。羅浮宮新成立的拜占庭與東正教文物部門主任杜蘭向媒體表示，此次的合作並非為了單純是為了保存種族認同或民族主義，而是文化合作新篇章的開展。

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