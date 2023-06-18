快訊

遭爆跨坐強吻、襲胸性騷3女工作人員 宥勝道歉「真的很對不起」

捍衛烏克蘭文化 羅浮宮展出珍貴聖像

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
羅浮宮協助烏克蘭的東西方藝術博物館撤離16幅已有1400年歷史的珍貴聖像，替保存烏克蘭文物與博物館跨國合作寫下新篇章。（photo by France24影片截圖）
羅浮宮協助烏克蘭的東西方藝術博物館撤離16幅已有1400年歷史的珍貴聖像，替保存烏克蘭文物與博物館跨國合作寫下新篇章。（photo by France24影片截圖）

法國羅浮宮烏克蘭最具盛名的東西方藝術博物館攜手合作，展出原存放在基輔的珍貴文物。由於烏克蘭境內戰火紛飛，歐洲文化界紛紛向烏克蘭伸出援手，希望能不讓烏克蘭珍貴的藝術作品毀於戰火之中。羅浮宮也特別協助撤離16幅有1400年歷史的聖像，在羅浮宮公開展覽，並將對其進行徹底分析，寫下合作新篇章。

秘密撤離護文物

根據《路透社》報導，法國羅浮宮自14日起展出來自烏克蘭的5幅珍貴聖像，用實際行動支持烏克蘭文化界。羅浮宮與位於基輔的東西方藝術博物館於5月聯手，秘密撤離了館內16幅珍貴且脆弱的聖像，在特殊車隊的護送下，經波蘭與德國，最終來到位於巴黎的羅浮宮。

其中5幅將在羅浮宮的特展中公開展出，剩餘的11幅則會在羅浮宮的庫房中妥善保存，避免誤遭烏俄戰火波及。烏克蘭文化部長特卡琴科參與展覽開幕式時表示，這次的展品轉移是外界對烏克蘭文化極具象徵性與行動力的支持。這16幅聖像源自埃及西奈沙漠的一處古老修道院，已有1400年的歷史，且不乏逃離戰火的經驗。

avatar

此次展出的聖像之一：聖塞吉烏爾斯與聖巴克斯

文化界支持烏克蘭

法蘭西24》指出，羅浮宮此次的行動絕非曇花一現，歐洲文化界早已有要協助保存烏克蘭文化的共識。烏克蘭擁有八個聯合國教科文組織認定的世界文化遺產與無數同樣珍貴的重要文化地標，自從戰爭開打以來，就被籠罩在遭摧毀的陰影之下。東西方藝術博物館也在2022年10月遭飛彈擊中，雖然展品早已撤離，但仍對建築物內部裝潢造成嚴重損壞。

為了避免藝術品受到不可恢復的損壞，烏克蘭許多藝術品在戰爭早期就已經撤離，被轉往地下或安全處存放。國際博物館協會的法國分會也陸陸續續地向烏克蘭捐贈了75噸的文物包裝和保存工具，如泡泡紙或滅火器。羅浮宮新成立的拜占庭與東正教文物部門主任杜蘭向媒體表示，此次的合作並非為了單純是為了保存種族認同或民族主義，而是文化合作新篇章的開展。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 羅浮宮 文物

延伸閱讀

拜登：烏克蘭如欲加入北約 將無捷徑可走

原汁原味法國奢華風！迪奧在高雄打造全台頂級護膚沙龍

法國反對南方共同市場與歐盟協定 盼巴西加強護森林

德國多間博物館 查八國聯軍文物 中國學者：返還是應該的

相關新聞

烏干達中學遇襲釀41死十多年來最慘重 軍方追捕IS分支民兵組織

烏干達官員今天表示，西部一所中學發生攻擊事件，與伊斯蘭國（IS）相關武裝分子殺害了至少41人，受害者多數是學生。這是烏干...

求職男發豪語「做什麼都可以」被錄取 卻發呆不做事還光速落跑

在求職時，公司都會有一定的考核程序，來確定應徵者是否能夠符合需求。但即使如此，有時還是會碰到資料或面試時看似沒問題，實際到任之後，才發現完全無法勝任工作的人。近來日本媒體，就分享了一個案例。

船上120人…菲律賓外海渡輪起火燃燒 已派遣防衛隊救援

菲律賓海岸防衛隊官員表示，一艘載有120名乘客和船務人員的菲律賓渡輪今天在海上起火燃燒，已派遣海岸防衛隊船隻前往搭救船上...

捍衛烏克蘭文化 羅浮宮展出珍貴聖像

法國羅浮宮與烏克蘭最具盛名的東西方藝術博物館攜手合作，展出原存放在基輔的珍貴文物。由於烏克蘭境內戰火紛飛，歐洲文化界紛紛向烏克蘭伸出援手，希望能不讓烏克蘭珍貴的藝術作品毀於戰火之中。羅浮宮也特別協助撤

小兒科學會警告：嬰兒加重睡袍、包巾 可能有致命風險

美國小兒科學會(AAP) 警告，設計用於幫助嬰兒睡眠的重力包巾(weighted swaddles)、防踢睡袍(slee...

烏干達中學遭恐襲 至少41死「被燒到無法辨認」

烏干達西部一所學校16日遭到與伊斯蘭國（IS）有關的戰士攻擊。烏干達軍方17日指出，已找到41具罹難者遺體，「被燒到無法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦