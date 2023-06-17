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西班牙首枚民間火箭遇技術問題 最後一刻中止首飛

中央社／ 馬德里17日綜合外電報導

西班牙新創公司PLD Space表示，西班牙第一枚民間研發的火箭今天進行首飛，但在倒數結束後因為最後一刻出現技術問題而被中止。

法新社報導，PLD Space共同創辦人托瑞斯（RaulTorres）在推特（Twitter）上發文表示，於西班牙西南部省分維爾瓦（Huelva）進行的「繆拉1號」（Miura1）試射已「自動中止」，因為用來提供火箭動力和燃料的部分臍帶塔未如預期脫落。

托瑞斯說：「我們會分析這些資料來得到更多資訊。」

「繆拉1號」原訂於5月31日發射，當時因強風延期。這枚火箭以鬥牛品種命名。

這款僅高12公尺的小型可重複使用火箭，原定飛至距地球100公里高空處。

雖然這個距離可以將該款火箭送進外太空，但它的動力不足以進入軌道。

PLD Space今天進行的是次軌道發射，原本計劃從事有效載荷微重力實驗。

許多公司正爭相研發發射裝置，來因應不斷成長的衛星市場。

根據歐洲諮詢（Euroconsult）分析家統計，約有1萬8500枚重量少於500公斤的小型軌道飛行器將在未來10年內發射。

火箭 西班牙 太空

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