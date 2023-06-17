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加拿大一家四口離奇陳屍家中 夫妻是「社區名人」鄰居悲痛

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加拿大魯一個亞裔家庭一家四口離奇死在家中。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
加拿大魯一個亞裔家庭一家四口離奇死在家中。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

加拿大魯佩特王子港一個亞裔家庭一家四口離奇死在家中，夫妻倆是社區裡廣為人知的人物。當地警方展開調查。

《8視界新聞網》根據加拿大媒體《環球新聞》報導，加拿大皇家騎警在當地時間13日晚上9點左右接獲通報，前往銀邊大道的一個鄉郊社區後，發現四具屍體。

死者是一對夫婦和他們的兩個孩子，警方已將案件列為殺人案調查。

報導指出，遇害的克里斯·楊（Chris Duong）和珍妮特·阮（Janet Nguyen）是社區中廣為人知的一對夫妻。

警方沒有透露發現屍體的具體情況和死因，但皇家騎警認為這起案件不會對公眾構成任何威脅，目前也還沒找到任何可疑的嫌疑人。

發言人布羅迪·海姆里奇（Brody Hemrich）表示，加拿大皇家騎警正在與重大犯罪部門合作進行全面調查。

對於這起案件是否可能是謀殺自殺案，加拿大皇家騎警表示調查仍在進行中，暫不作回應。

魯佩特王子港代理市長尼克阿迪（Nick Adey）也向遇難者的家人表示哀悼。

北海岸議員詹妮弗·賴斯（Jennifer Rice）接受當地電視台CTV採訪時表示，整個城市都為這場悲劇感到震驚和悲痛。她說，這是一個小社區，許多人相互認識，四名鄰居就這樣離開，大家都感到非常難過。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」

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