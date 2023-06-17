快訊

苗博雅獲禮讓選立委 徐巧芯：社民黨如民進黨的寶可夢

觀光股漲不停！今年來這檔漲2倍最狂 還有9檔翻倍

「妳很漂亮我忍不住」調查局組長性騷女教授 今遭拔官調職

先有雞還是先有蛋？雞的祖先可能是胎生 最新研究解開千古謎題

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一項最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。因此認為雞的祖先可能原本也是胎生動物。圖為雞隻產卵示意圖。法新社
一項最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。因此認為雞的祖先可能原本也是胎生動物。圖為雞隻產卵示意圖。法新社

先有雞還是先有蛋？這個未解之謎一直困擾人們，如今一項最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。科學家因此推測雞的祖先可能原本也是胎生動物。

每日郵報報導，這項最新研究由中國大陸南京大學和英國布里斯托大學研究員進行，發表在「自然生態與演化」（Nature Ecology & Evolution）期刊。科學家們發現現代鳥類和爬蟲類的祖先可能是胎生動物後，針對先有雞還是先有蛋的新理論，賦予這個問題更自由的討論空間。

以演化的角度來看，世界上出現第一隻雞的數百萬年前，雞的遠古祖先恐龍就已經在產卵了。這個理論在之前被認為解決了先有雞還是先有蛋的問題。然而，最新研究發現，雞最久遠的爬蟲類祖先可能並非像之前所認為的會下蛋，這些生物可以追溯至恐龍出現前的數百萬年。

長久以來，科學家們認為產下硬殼蛋，對3億多年前羊膜動物的進化發揮重要作用。羊膜動物是脊椎動物，包含爬行類與鳥類，其胚胎在羊膜內發育，而羊膜就是蛋裡面的一層保護膜。專家表示，產下硬殼蛋被認為是生物演化最偉大的創新之一，也顯示胚胎保留期延長，胚胎實際上的保留期和在母體內的保留期不同時，硬殼蛋對這些生物而言是終極保護。

研究負責人、南京大學教授姜寶玉表示：「生物學家注意到，許多蜥蜴和蛇類在卵生和胎生間展現靈活的繁殖策略。有時，這兩個密切相關的物種會同時表現卵生和胎生，懷胎的蜥蜴可能比想像中更容易變回產卵狀態。」

爬蟲類 恐龍

延伸閱讀

她好心給幼鳥餵水隔天被「陌生黑鳥」當仇人追殺！連變裝都沒用慘遭恐攻2周

鱷魚首例「孤雌生殖」 產卵基因相似度達99.9%

翡翠水庫生態豐！稀有朱鸝等87種鳥類棲息 黑鳶全台數量最多

他讓傘蜥爬上身興奮拿手機狂拍！網驚：看過侏儸紀公園就知道會發生什麼事了

相關新聞

BTS出道10周年活動今登場！南韓汝矣島估湧入30萬粉絲 警嚴陣以待

南韓天團防彈少年團（BTS）本月迎接出道10周年，為了與粉絲同慶，將展開為期兩周的慶祝活動，而主要活動將於今天（17日）...

千古謎題有解？先有雞還是先有蛋 最新研究這麼說

先有雞還是先有蛋？這個未解之謎一直困擾人們，如今一項最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。科學...

俄亥俄州32歲父親 行刑式槍殺3幼子

父親節前俄亥俄州發生父親槍殺幼子的人倫慘劇，一名男子16日坦承以步槍用行刑的方式，槍殺三名不到七歲的兒子，他的妻子為護兒...

「飛人」喬丹賣掉黃蜂 13年前2.75億購入、現今估值30億元

「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)在2009-10年賽季季中當上夏洛特黃蜂隊(時為山貓隊)的老闆，卻因...

德國出土3000年前青銅劍 考古學家驚嘆：保存完好、還在發光

德國南部日前出土一把已有3000多年歷史的青銅劍，保存完好，「幾乎仍在閃閃發光」。

如何年近半百卻保持青春？貝嫂維多利亞親自公開秘訣

英國每日郵報報導，前英國「足球金童」貝克漢的妻子維多利亞（Victoria Beckham）分享了她保持青春的秘訣，不僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦