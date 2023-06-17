先有雞還是先有蛋？雞的祖先可能是胎生 最新研究解開千古謎題

先有雞還是先有蛋？這個未解之謎一直困擾人們，如今一項最新研究發現，鳥類和爬蟲類動物祖先可能原本是胎生動物，而非卵生。科學家因此推測雞的祖先可能原本也是胎生動物。

每日郵報報導，這項最新研究由中國大陸南京大學和英國布里斯托大學研究員進行，發表在「自然生態與演化」（Nature Ecology & Evolution）期刊。科學家們發現現代鳥類和爬蟲類的祖先可能是胎生動物後，針對先有雞還是先有蛋的新理論，賦予這個問題更自由的討論空間。

以演化的角度來看，世界上出現第一隻雞的數百萬年前，雞的遠古祖先恐龍就已經在產卵了。這個理論在之前被認為解決了先有雞還是先有蛋的問題。然而，最新研究發現，雞最久遠的爬蟲類祖先可能並非像之前所認為的會下蛋，這些生物可以追溯至恐龍出現前的數百萬年。

長久以來，科學家們認為產下硬殼蛋，對3億多年前羊膜動物的進化發揮重要作用。羊膜動物是脊椎動物，包含爬行類與鳥類，其胚胎在羊膜內發育，而羊膜就是蛋裡面的一層保護膜。專家表示，產下硬殼蛋被認為是生物演化最偉大的創新之一，也顯示胚胎保留期延長，胚胎實際上的保留期和在母體內的保留期不同時，硬殼蛋對這些生物而言是終極保護。

研究負責人、南京大學教授姜寶玉表示：「生物學家注意到，許多蜥蜴和蛇類在卵生和胎生間展現靈活的繁殖策略。有時，這兩個密切相關的物種會同時表現卵生和胎生，懷胎的蜥蜴可能比想像中更容易變回產卵狀態。」