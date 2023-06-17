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34歲就要穿紙尿褲！日本「童顏女神」自曝身體出狀況 1場合常忍不住

聯合新聞網／ 綜合報導
今年34歲的日本女星重盛里美坦言身體出狀況，若遇到長時間的錄製，都需要穿上紙尿褲。圖／取自Instagram@satomi_shigemori
今年34歲的日本女星重盛里美坦言身體出狀況，若遇到長時間的錄製，都需要穿上紙尿褲。圖／取自Instagram@satomi_shigemori

才剛踏入3字頭沒多久，女星就已開始穿紙尿褲？日本女星重盛里美（重盛さと美）因凍齡般的美貌，而被許多人視為「童顏女神」，近日她卻在節目中上自爆身體出狀況，經紀人為了避免意外發生，更會拿紙尿褲給她穿，此話一出讓來賓與主持人都相當驚訝。

根據日本媒體《體育報知》報導，今年34歲的重盛里美日前參與電視節目錄製，當天的主題為「長年身體狀況不佳的女性大集合」。重盛里美在節目中坦言，自己因腹部鬆弛而受到影響，若碰到長時間的錄製時，經紀人就會拿紙尿褲給她穿，就像成人尿布一樣，藉此預防突發狀況。

震撼的發言讓在場的來賓及主持人相當驚訝，還問重盛里美「會漏尿嗎？」、「如果是兩個小時的錄製，妳可以堅持住嗎？」。對此，重盛里美則回應常常是「正好趕上」的情況，她也透露「我經常在想，我是怎麼知道自己什麼時候要上廁所的」，很多次都是到了最後一刻才知道自己需要去上洗手間。

重盛里美曾擔任寫真偶像，過去也出演過許多電視節目，因其少根筋又可愛的性格，而擄獲不少觀眾的心。近年她開始拓展領域，在歌手圈及YouTube平台積極發展，更推出許多個人作品。今年34歲的重盛里美有著逆齡般的甜美臉孔，身材也保持著苗條曲線，讓許多人直呼「根本看不出來已經30幾歲了」，更被認定為一代「童顏女神」。

日本 女星

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