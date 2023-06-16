快訊

足球／6762名球迷觀賽 中華隊國際友誼賽2：2逼平泰國

不是大力湯！清冠一號搭「1藥物」釀急性腎衰竭 台大醫揭最佳服藥選擇

夫欠高利貸女護士扛家計 婆婆憂錢不夠竟要她「打掉腹中兒」

8視界／ 8視界
律師透露，一名婆婆因怕女護士賺的錢不夠養家，竟要她墮掉腹中的孩子。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
律師透露，一名婆婆因怕女護士賺的錢不夠養家，竟要她墮掉腹中的孩子。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

馬來西亞一名女護士婚後照夫家規定，和公公婆婆同住一屋簷，甚至還擔起養家重擔；婚後丈夫借高利貸而負債累累，而最令她心寒的是，婆婆竟因怕她賺不夠錢養家，而要她墮掉第二胎。

《8視界新聞網》根據星洲網引述馬國網媒Kosmo的報導；在該報導中，專司伊斯蘭法律的女律師法拉蒂雅娜在談到35歲以下年輕夫婦更容易離婚的課題時，分享了這起自己曾處理的案件。

先生借高利貸卻無法責備

女律師透露，這名20多歲女護士最終心灰意冷與丈夫離婚，而婆婆叫她打掉腹中第二胎，幾乎成了「壓倒駱駝的最後一根稻草」。她說，女護士的丈夫欠下高利貸，但是女護士卻因為擔心被公婆指責，而無法開口斥責丈夫。

另外，女律師還曾處理一起結婚一個月後便離婚的案件。該對年輕夫婦結婚後因經濟條件差無法租房，便各自與朋友合租房子；後來丈夫被揭露與室友發生性關係，且還有吸毒習慣。

更令女方難過的是，男方的家人知道他有吸毒的習慣，卻在他們交往七年期間未提起此事。

律師：許多夫婦對經營婚姻一無所知

女律師說，離婚夫婦不僅存在經濟上的問題，還往往缺乏成熟和知識，很多夫妻對婚姻一無所知。她說，一部分的夫婦急於結婚，沒有考慮婚後是否有能力持續婚姻及養家糊口。

「其中一個案例是，妻子抱怨丈夫不工作，花太多時間打遊戲。還有一些妻子過度與社交媒體上看到的其他幸福夫妻比較，進而導致爭吵，最終離婚。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 婚姻 婆婆 丈夫 離婚 結婚 墮胎

延伸閱讀

陸籍女子護照遺失報案「不講日文」 日本女警官怒嗆：滾回中國

怪癖作祟？噁男在女同事「瓶裝茶裡撒尿」 她返家驚聞恐怖惡臭

百貨公司打翻咖啡！他想幫清理卻被南韓店員制止 險犯職場「1大忌」

越整越劣化？日本妹砸900萬日圓「修修臉」 網挖過去清純照驚：可愛好幾倍

相關新聞

熬夜不一定比早睡早起短命 研究：夜貓子做「這2事」才有死亡風險

一項長達37年的研究今天指出，習慣熬夜的人，其實不會比習慣早睡早起的人短命—只要他們不在長夜中飲酒和吸菸

夫欠高利貸女護士扛家計 婆婆憂錢不夠竟要她「打掉腹中兒」

馬來西亞一名女護士婚後照夫家規定，和公公婆婆同住一屋簷，甚至還擔起養家重擔；婚後丈夫借高利貸而負債累累，而最令她心寒的是，婆婆竟因怕她賺不夠錢養家，而要她墮掉第二胎...

陸籍女子護照遺失報案「不講日文」 日本女警官怒嗆：滾回中國

日本福岡市東警察署昨（15日）發生女性巡查部長與護照遺失前來救助的陸籍女子發生口角，女警官因不滿對方持續講中文，飆出「滾...

AI行騙大進化！3常見手法曝光 瞄準年長者詐財、騙感情

人工智慧（AI）讓聊天機器人ChatGPT爆紅，自動生成文字、圖片甚至影片的功力令人嘖嘖稱奇。不幸的是，騙子也注意到了，...

南韓國中校外教學遇車禍！國道7車連環撞 已知80人輕重傷

韓聯社報導，南韓江原道洪川郡國道發生汽車、貨車和遊覽車七輛車追撞事故，其中三輛遊覽車還載著參加校外教學的國中生，已知80...

遊戲王國芬蘭出擊 設計電玩輔助改善憂鬱症

芬蘭是遊戲王國，不少台灣人玩過的「憤怒鳥（Angry Birds）」就是出自芬蘭遊戲公司，甚至有芬蘭醫療專家帶領團隊設計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦