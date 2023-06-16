夫欠高利貸女護士扛家計 婆婆憂錢不夠竟要她「打掉腹中兒」
馬來西亞一名女護士婚後照夫家規定，和公公婆婆同住一屋簷，甚至還擔起養家重擔；婚後丈夫借高利貸而負債累累，而最令她心寒的是，婆婆竟因怕她賺不夠錢養家，而要她墮掉第二胎。
《8視界新聞網》根據星洲網引述馬國網媒Kosmo的報導；在該報導中，專司伊斯蘭法律的女律師法拉蒂雅娜在談到35歲以下年輕夫婦更容易離婚的課題時，分享了這起自己曾處理的案件。
先生借高利貸卻無法責備
女律師透露，這名20多歲女護士最終心灰意冷與丈夫離婚，而婆婆叫她打掉腹中第二胎，幾乎成了「壓倒駱駝的最後一根稻草」。她說，女護士的丈夫欠下高利貸，但是女護士卻因為擔心被公婆指責，而無法開口斥責丈夫。
另外，女律師還曾處理一起結婚一個月後便離婚的案件。該對年輕夫婦結婚後因經濟條件差無法租房，便各自與朋友合租房子；後來丈夫被揭露與室友發生性關係，且還有吸毒習慣。
更令女方難過的是，男方的家人知道他有吸毒的習慣，卻在他們交往七年期間未提起此事。
律師：許多夫婦對經營婚姻一無所知
女律師說，離婚夫婦不僅存在經濟上的問題，還往往缺乏成熟和知識，很多夫妻對婚姻一無所知。她說，一部分的夫婦急於結婚，沒有考慮婚後是否有能力持續婚姻及養家糊口。
「其中一個案例是，妻子抱怨丈夫不工作，花太多時間打遊戲。還有一些妻子過度與社交媒體上看到的其他幸福夫妻比較，進而導致爭吵，最終離婚。」
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言