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遭留紙條罵「服務差、去死」 拉麵店主嗆：有意見當面講啊！

聯合新聞網／ 綜合報導
東京一家拉麵店遭客人留紙條嗆聲，惹火店長PO文回應「有意見就當面直說」。圖擷自twitter
東京一家拉麵店遭客人留紙條嗆聲，惹火店長PO文回應「有意見就當面直說」。圖擷自twitter

日前網紅蔡阿嘎拍片批評「日本地雷店家」引起軒然大波。雖然每個人都有口味上的觀點，也有批評店家好吃與否的言論自由，不過在採取批判態度時，還是應該維持基本禮節。近來有家日本拉麵店，就碰到一起客人的爭議事件。

根據日本媒體「體育日本」報導，擁有90家分店「らーめん武蔵家」的總大將，並在東京都葛飾區的創辦拉麵店「ラーメン三浦家」的拉麵師傅三浦慶太，近來在官方twitter上分享一張圖片。內容是一張客人留下的紙條，上面寫滿了「服務態度真差」、「給我好好遵守時間啊」、「根本是暴利」等等批評，且背景還有著大大的「去死」兩個字。

三浦奉告這位客人，說他要怎麼批評沒關係，但講什麼「去死」也未免太過沒禮貌，要對方真的有什麼事情不吐不快，就直接當面告訴他就行了。照片公布之後，也引起許多討論。

網友們就紛紛回應「這太過分了吧」、「有意見就別來啊」、「好像有人沒常識喔」、「這種客人不來也罷」、「什麼都要抱怨，根本是自己寫來紓壓的吧」、「這種客人也沒必要接待他啦」、「人還是應該遵守最基本的禮貌」、「還真想看看這位仁兄長什麼樣子」。

日本 拉麵

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