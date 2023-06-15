校園欺凌片瘋傳！被4同學廁所圍毆接著霸凌更離譜 男生舉動極心酸

校園欺凌行為令人髮指！網絡瘋傳影片，馬來西亞一名男中學生在學校廁所內，被4名同學輪流拳打腳踢，更遭猛力丟水桶。其間男學生沒有反抗求救，任由同學拳打腳踢，不停抽泣，畫面令人震驚心酸。

馬來西亞《中國報》報道，事件於校園廁所內發生，但未知影片拍攝時間，以及在哪間學校發生。

影片見到，4名學生在對一名男中學生輪流拳打腳踢，之後又拿起水桶和水盆，猛力丟向男學生。（網上圖片） 影片長59秒，見到4名學生在對一名男中學生輪流拳打腳踢，之後又拿起水桶和水盆，猛力丟向男學生。過程中，4人對男學生又打又罵，但男學生一直啞忍，沒有反抗求救，只以雙臂護頭任由同學輪流拳打腳踢，其間不停抽泣。

事件震驚當地，事發地點有待警方調查。網民看後紛紛斥責欺凌行為，感嘆「現今返學已變質，不再是安全地點」、「做父母的要嚴厲教導孩子，不可在學校打架」、「一定要嚴懲霸凌學生！」。

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文章授權轉載自《香港01》