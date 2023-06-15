百貨公司打翻咖啡！他想幫清理卻被南韓店員制止 險犯職場「1大忌」

各國風俗民情大不同，出國旅遊或外出工作、留學時應先了解當地文化，避免一不小心踩了地雷。日本一名網友分享，他在南韓百貨公司曾看到一名顧客不慎將咖啡翻倒在地上，意外發生時他趕緊向前慰問事主，下一秒準備清潔地板時卻被制止，當地店員要求「什麼事都不要做」令他相當錯愕，該網友事後才領悟自己差點犯了職場大忌。

日本網友佐藤先生（佐藤さん）精通韓文與英文，也在Podcast開設節目，與聽眾們暢談日韓大小事。日前，佐藤先生在推特分享個人經驗，他在南韓某百貨公司擔任店員時，曾目睹一名顧客不慎將咖啡翻倒在商場走道上，事發當時他立刻上前關心該名顧客，隨後準備拿工具清潔地板，不料卻被一同值班的南韓同事制止。

該同事提醒佐藤先生「不這麼做（清潔地板）也可以，不要這樣做」，更要求讓現場保持原樣，此時對面櫃位的店員打了通電話聯繫，不過幾分鐘的時間，清潔人員便抵達現場進行清潔。而打翻咖啡的客人則是露出遺憾的表情，連道歉也沒說就離開了現場。

佐藤先生在文中坦言，被制止的當下感到相當沮喪，也不明白自己做錯了什麼事，但為了切身觀察南韓人的處事習慣，這才決定聽從同事的建議。事後回想，佐藤先生認為可能是因為南韓的「分工體制」較鮮明，若擅自參與可能會「公親變事主」，甚至影響到他人的工作表現，因此多數人都以「不干預」的方式處理突發狀況，當時自己想幫忙清掃，險些犯了當地的職場大忌。

這件事也讓佐藤先生感受到日韓文化差異，他表示，若類似的狀況發生在日本，無論是當事人還是路過的民眾都一定會上前幫忙，對於南韓人的應對方式稍稍有些不習慣。

貼文掀起討論，許多人也贊同這樣的分工體制，「之前在國外聽過，如果擅自打掃的話可能會搶走清潔員的工作，說不定還會因此挨罵」、「系統性分工才能明確知道責任所在，這樣很好」、「打掃是清潔人員的工作，在外國就有了不能奪走他人工作的想法」，也有日本網友吐槽「日本的常識是世界上最瘋狂的」、「聽說外國分工嚴格不能插手，但我看依日本人的性格，還是會忍不住插手吧」。