快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

出來面對！華碩突宣布今晚線上說明「組織調整現況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨公司打翻咖啡！他想幫清理卻被南韓店員制止 險犯職場「1大忌」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在南韓百貨公司擔任店員時看到顧客打翻咖啡，本想上前清潔的他卻被另一名值班的同事制止。示意圖／ingimage
日本網友在南韓百貨公司擔任店員時看到顧客打翻咖啡，本想上前清潔的他卻被另一名值班的同事制止。示意圖／ingimage

各國風俗民情大不同，出國旅遊或外出工作、留學時應先了解當地文化，避免一不小心踩了地雷。日本一名網友分享，他在南韓百貨公司曾看到一名顧客不慎將咖啡翻倒在地上，意外發生時他趕緊向前慰問事主，下一秒準備清潔地板時卻被制止，當地店員要求「什麼事都不要做」令他相當錯愕，該網友事後才領悟自己差點犯了職場大忌。

日本網友佐藤先生（佐藤さん）精通韓文與英文，也在Podcast開設節目，與聽眾們暢談日韓大小事。日前，佐藤先生在推特分享個人經驗，他在南韓某百貨公司擔任店員時，曾目睹一名顧客不慎將咖啡翻倒在商場走道上，事發當時他立刻上前關心該名顧客，隨後準備拿工具清潔地板，不料卻被一同值班的南韓同事制止。

該同事提醒佐藤先生「不這麼做（清潔地板）也可以，不要這樣做」，更要求讓現場保持原樣，此時對面櫃位的店員打了通電話聯繫，不過幾分鐘的時間，清潔人員便抵達現場進行清潔。而打翻咖啡的客人則是露出遺憾的表情，連道歉也沒說就離開了現場。

佐藤先生在文中坦言，被制止的當下感到相當沮喪，也不明白自己做錯了什麼事，但為了切身觀察南韓人的處事習慣，這才決定聽從同事的建議。事後回想，佐藤先生認為可能是因為南韓的「分工體制」較鮮明，若擅自參與可能會「公親變事主」，甚至影響到他人的工作表現，因此多數人都以「不干預」的方式處理突發狀況，當時自己想幫忙清掃，險些犯了當地的職場大忌。

這件事也讓佐藤先生感受到日韓文化差異，他表示，若類似的狀況發生在日本，無論是當事人還是路過的民眾都一定會上前幫忙，對於南韓人的應對方式稍稍有些不習慣。

貼文掀起討論，許多人也贊同這樣的分工體制，「之前在國外聽過，如果擅自打掃的話可能會搶走清潔員的工作，說不定還會因此挨罵」、「系統性分工才能明確知道責任所在，這樣很好」、「打掃是清潔人員的工作，在外國就有了不能奪走他人工作的想法」，也有日本網友吐槽「日本的常識是世界上最瘋狂的」、「聽說外國分工嚴格不能插手，但我看依日本人的性格，還是會忍不住插手吧」。

南韓 日本 咖啡 職場

延伸閱讀

越整越劣化？日本妹砸900萬日圓「修修臉」 網挖過去清純照驚：可愛好幾倍

夫妻砸錢搭頭等艙卻「痛苦11小時」 他見航空公司回覆怒喊告

大姑去世換她照顧公婆 「一個菸酒癮一個失智」讓人妻扛不住

班導平板藏秘密！小學生偷看竟挖出「私人筆記」 哭到不想上學

相關新聞

百貨公司打翻咖啡！他想幫清理卻被南韓店員制止 險犯職場「1大忌」

各國風俗民情大不同，出國旅遊或外出工作、留學時應先了解當地文化，避免一不小心踩了地雷。日本一名網友分享，他在南韓百貨公司曾看到一名顧客不慎將咖啡翻倒在地上，意外發生時他趕緊向前慰問事主，下一秒準備清潔地板時卻被制止，當地店員要求「什麼事都不要做...

環保人士再出手抗議氣候變遷 莫內名畫遭留「紅手印」

警方和館方說，環保人士今天把沾有顏料的手貼在瑞典斯德哥爾摩國家博物館（National Museum）一幅莫內畫作的防護...

連近郊也出事 日本2022山難及遇險人數雙創統計史新高

日本警察廳彙整得知，日本2022年確認發生3015起山難、共有3506人遇險，雙創1961年開始統計以來新高紀錄。在日本...

墮胎法太嚴格害死婦女！民眾群起抗議 波蘭推給醫院疏忽處理

波蘭又有婦女因墮胎法律太嚴格而難產死亡，讓婦團群起抗議，要求放寬限制！波蘭近日有婦女懷胎5月，因敗血症但無法墮胎而過世，引發民眾不滿...

印度夫妻輕生 新生嬰兒伴屍3天奇蹟存活

印度北部一座城市出現奇蹟，一名出生不到一週的嬰兒，在父母尋短下頑強存活，經歷3天後被警方救出，目前健康狀況穩定

美慢一步… 歐洲議會通過全球首部AI監管法

人工智慧(AI)科技使用如何規範，歐洲議會14日表決通過具有里程碑意義的「歐盟人工智慧法案」(E.U. AI Act)。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦