她單身奔四苦於找不到另一半 辭職照顧病母「零收入」好不安

長照是現在高齡化社會的問題之一。若是家中銀髮族出了狀況，變成需要有人貼身照護的狀態，總會造成許多不便的地方。近來日本媒體，就報導了這樣的家庭案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名篠原由美的女性，當初生活主要都以工作為重心，對於感情沒有特別放在心上，即便周圍年紀相近的好友都已經結了婚，她還是持續自己的步調。不知不覺，來到四十歲的她，仍然維持單身的狀態。

這時的由美，終於覺得只有自己一個人，生活感到有些寂寞，因此開始到婚友社找尋對象。然而花了不少錢，卻老是沒有碰到理想中的男性，每個人幾乎見過面後，就沒有打算繼續相約的念頭。對於婚友社的辦事不力，讓由美覺得非常煩躁。

這時更讓她困擾的，是老家母親突然病重的消息。由美自小喪父，一直都靠母親扶養長大。然而現在母親年邁生病，需要她進行貼身照護，但由美還是單身狀態，如果要照顧母親，就沒辦法有工作收入。而若是選擇讓母親住進長照機構，又沒有足夠的經濟能力負擔。

最後，由美只好先選擇離職，專心照顧母親。然而在經濟來源斷炊之後，未來該怎麼過下去，讓她感到非常惶恐不安。