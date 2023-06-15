土衛二冰下海洋蘊藏高濃度磷 增添孕育生命潛力

根據今天發布的報告，研究人員在土星衛星「土衛二」冰下海洋噴出的冰晶中發現高濃度的磷，這種地球上所有生命形式的基本元素，為其增添了孕育生命的潛力。

綜合路透社與法新社報導，科學家根據美國國家航空暨太空總署（NASA）太空探測船卡西尼號（Cassini）蒐集的資料，有了這項發現。卡西尼號是第一艘進入土星這個巨大氣體行星軌道的太空船，1997年10月發射升空，2004年開始繞行土星、土星環和土星衛星，展開為期13年、具里程碑意義的探索之旅。

德國領導的國際科學家團隊將研究結果發表於全球知名科學期刊「自然」（Nature），並由位於加州洛杉磯附近、設計並建造卡西尼號探測器的NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）做出上述宣布。

這個研究團隊先前證實，土衛二（Enceladus）的冰粒含有豐富的礦物質和複雜的有機化合物，包括胺基酸成分，正如科學家所知，這些物質與生命有關。

然而，在此之前，研究人員從未在其中發現磷。科學家認為，組成生物的6種必要化學元素為碳、氫、氧、氮、磷、硫，而磷是含量最少的一種。

研究主筆、柏林自由大學（Free University）行星科學家波斯柏格（Frank Postberg）在噴射推進實驗室的新聞稿中說：「這是首度在地球以外的海洋中發現這種基本元素。」

磷是DNA結構的基礎，也是地球上所有生命形式的細胞膜和載能分子的重要組成部分。

最新研究是以卡西尼號飛過富含鹽分的冰粒時所進行的測量為基礎，這些冰粒是從土衛二南極冰凍地殼下的地下海洋噴出間歇泉時噴射到太空中。

卡西尼號發現的地下海洋，有利微生物生存，使土衛二成為我們太陽系中地球以外宜居潛力最高的星球。

另一個則是木星衛星「木衛二」（Europa），據信它冰雪封凍的地表下也蘊藏著全球性的液態海洋。

最新發現的另一重點是，研究共同執筆人在歐洲和日本的地球化學探勘模型顯示，土衛二冰下海洋的磷濃度，至少是地球海洋的100倍。

共同研究員、德州聖安東尼奧（San Antonio）西南研究院（Southwest Research Institute）的行星科學家格萊恩（Christopher Glein）說：「這種關鍵成分可能足夠豐富，足以支持土衛二海洋中的生命存在。這對天體生物學來說是個驚人發現。」

儘管如此，科學家強調，磷、複雜有機化合物、水和其他生命基本組成部分的存在，只是證明像土衛二這樣的地方可能宜居，而非確實有生命存在。無論是過去還是現在，科學家都沒有在地球以外的任何地方發現有生命存在。

格萊恩說：「生命是否可能起源於土衛二的海洋，仍是一個懸而未決的問題。」