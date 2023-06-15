大姑去世換她照顧公婆 「一個菸酒癮一個失智」讓人妻扛不住

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太必須負起照顧失智婆婆和菸酒癮公公的責任，讓她感到難以招架。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太必須負起照顧失智婆婆和菸酒癮公公的責任，讓她感到難以招架。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本現今邁入「高齡化社會」，根據日本內閣在2019年的統計，日本65歲以上的老年人，就佔了日本總人口的28.1％。如何處理長照問題，也是日本現今遇上的一大考驗。近來日本媒體，就報導了一則老年人照護問題的案例。

根據日本媒體「Gentosha Gold Online」報導，一位化名B女士的60歲已婚婦女，過去公公婆婆都是由大姑照顧。然而大姑卻在60歲時，突然被檢查出癌症，結果不到三年就撒手人寰。因此照顧公公婆婆的責任，就落到B女士夫妻的身上。

然而，B女士進到兩老房間，第一次準備幫忙照顧他們時，卻看到公公摔在床下，婆婆則是端坐在一旁，痴呆的看著公公。整間房子裡還散落著很多垃圾碎屑，並且有濃重的酒味、菸味。B女士更發現床的一小部分，有著被菸燙過燒焦的痕跡。

B女士這才發現，公公平時有著嚴重的酒癮和菸癮，並且已經是需要包尿布才能過活的狀況，時不時還會發脾氣。婆婆雖然比較安靜，但明顯已經有失智症的現象，例如在整理東西時，常常會把一件物品從右邊移到左邊，過了沒多久，又把該物品從左邊移到右邊。兩人照顧起來都非常辛苦。

雖然丈夫假日時會幫忙，但平日白天需要上班，使得B女士常常得獨立照顧兩位長輩，生活苦不堪言。然而如果把他們送進長照機構，價格又不便宜。雖然兩人並非完全付不起，但也是得節衣縮食，會影響退休後經濟狀況的金額，讓他們非常猶豫，不知該如何是好。

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日本 長照 高齡化 婆婆 失智症

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