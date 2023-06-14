流浪貓大逆襲！黑白喵在機場當「治癒師」 助旅客緩解旅行焦慮

一隻曾經流浪街頭的流浪貓，正式加入舊金山國際機場（SFO）的治癒小隊，為面對焦慮的旅客提供幫助。

《8視界新聞網》根據《紐約郵報》報導，杜克·艾靈頓·莫里斯（Duke Ellington Morris）是一隻14歲的黑白相間的貓，牠在今年5月底正式加入舊金山國際機場（SFO）「Wag Brigade」的動物治癒團隊，並且是這個團隊的第一隻貓。

杜克在2010年的舊金山街頭被救起；爾後在舊金山動物護理和控制中心，一位五歲女孩選中了牠，並把牠帶回家領養。

杜克的主人莫里斯（Jen Morris）說，「我聽到我的女兒高興地叫著」、「我喜歡這隻黑白相間的貓咪」。

他還看到杜克非常專注自己的五歲女兒；他想「如果一隻貓想要一個五歲的孩子當牠的監護人，那牠應該不壞。」

具備冷靜而熱情的動人個性

很快地，杜克冷靜而熱情的個性打動了牠的家人，隨後牠還獲得舊金山防止虐待動物協會的動物輔助治癒項目，認證為治癒動物。

這隻以一位爵士樂大師名字命名的貓咪，在過去的十年中一直履行動物治癒師的職務；牠探訪全市醫院的病人，給予安慰讓他們度過難關。

而今再加入舊金山國際機場的動物治癒小隊後，牠將幫助機場旅客緩解與旅行有關的壓力。團隊中還包括幾隻狗、一隻名為亞歷山大大帝的兔子，和一隻名為LiLou的豬，牠們都是經過認證和測試的治癒動物。

這些「治癒師」穿著「寵愛我」（pet me）的背心，在機場航站樓內走動，以安慰焦慮的旅客。

該項目於2013年啟動，並在因疫情而中斷了20個月後，於2021年回歸。

文章授權轉載自「8視界新聞網」